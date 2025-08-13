Javier Milei agasajó a diputados propios y afines con una cena en la Quinta de Olivos

Grasso: "Sabemos que podemos construir una Santa Cruz mejor para todos"
El intendente de Río Gallegos habló con El Mediador sobre su candidatura 2027, la gestión provincial y los avances en la ciudad.
El Presidente se encuentra en la misión de asegurarse de que el Congreso no apruebe leyes como la suba de jubilaciones, que van en contra de su "déficit cero".ACTUALIDAD13 de agosto de 2025
El presidente Javier Milei convocó este martes a una comida en la Quinta de Olivos de la que participaron no sólo los diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) sino también los legisladores de bloques afines, presumiblemente para cementar la defensa de los vetos a los proyectos opositores en el Congreso, que son la mayoría.
Dado que La Libertad Avanza todavía no logró tener la mayoría en el Congreso, desde el inicio de la gestión de Javier Milei se produjeron varios vetos a leyes para el aumento de jubilaciones, la extensión de la moratoria previsional y, más recientemente para declarar el estado de Emergencia en Discapacidad y en el Hospital Garrahan.
El revés más reciente del Gobierno en Diputados fue la semana pasada, cuando la oposición aprobó revertir las medidas que afectaban a la estructura del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Este martes salió publicado en el Boletín Oficial que Javier Milei dispuso la eliminación de la Dirección Nacional del INTA mediante el Decreto 471/2025, pero el mandatario estaría en la búsqueda de un consenso legislativo para no tener que estar vetando tantas leyes aprobadas por la mayoría del Congreso.
La comida de este martes en la Quinta de Olivos estaba pautada para las 20, con un menú que puede o no incluir milanesas.
En principio trascendió que el principal objetivo iba a ser analizar la estrategia legislativa del oficialismo en el Congreso frente al desafío que le impuso la oposición y que complica la meta de déficit fiscal cero que con tanto recelo cuida Javier Milei.
De hecho, el Presidente desafió en cadena nacional al Congreso diciendo que "si quieren volver atrás me van a tener que sacar con los pies para adelante", y anunció dos medidas para blindar el equilibrio fiscal.
"Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido, tienen que decir de dónde sale y a quién se le quita", alertó el mandatario en el mensaje que emitió días atrás.
Perroni indicó que está dialogando con los afiliados “más activos” sobre la posibilidad cierta de llevar un candidato propio en las próximas elecciones.
Según indicó, durante la campaña recorrerá la provincia para conocer “de primera mano” las necesidades de la sociedad.
En la Argentina hay más de 180 desarmaderos habilitados y, a través de una ley, se logró ampliar la habilitación de 33 a 140 piezas.
Así se refirió el exministro de Trabajo y actual parlamentario del Parlasur a la posible candidatura a diputado nacional del sacerdote Juan Carlos Molina.
Se definirá si el Estado argentino debe o no entregar el 51% de las acciones como indemnización.
Se trata de un tratamiento para el glioblastoma, el tumor cerebral primario maligno más común en adultos, altamente resistente a la quimioterapia y radioterapia
Este martes es clave para las pretensiones argentinas: la Corte de Apelaciones de Nueva York decide si el Gobierno debe entregar a los demandantes el 51% de acciones de la petrolera nacional o si concede una suspensión del fallo de Preska mientras el país lleva adelante la apelación.
Está acusado de desobediencia judicial, daño agravado y cohecho pasivo.
Los restos hallados en Coghlan pertenecen a un adolescente de 16 años que estaba desaparecido desde 1984. Su historia y los misterios por resolver.
Como cada miércoles, se espera un importante operativo de seguridad. La protesta surge 24 horas después de la convocada contra el veto a la emergencia en discapacidad.
El siniestro ocurrió en el barrio Los Lolos e involucró a un Fiat Cronos y un utilitario Renault Kangoo. Ambos conductores fueron asistidos y trasladados al hospital de manera preventiva.
Así lo indicó el Diputado Eloy Echazú durante el tratamiento del proyecto del oficialismo por el que se propone modificar la integración del máximo órgano judicial de Santa Cruz.
El Vicegobernador habló en Caleta Olivia y criticó al diputado Echazú por sus dichos sobre la ampliación de miembros del Tribunal Superior de Justicia. Dijo que “solo ve lo económico” pero hizo hincapié en el “mejoramiento institucional”.
Tras una recorrida por diversas localidades, Guzmán aseguró que “la gente está cansada de la política que nos ha gobernado hasta hoy”.
El Tribunal Oral en lo Criminal dictó prisión efectiva para Erick Gabriel Ríos Burela por abuso sexual con acceso carnal contra una menor, hechos ocurridos en 2020.