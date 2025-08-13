Javier Milei agasajó a diputados propios y afines con una cena en la Quinta de Olivos

El presidente Javier Milei convocó este martes a una comida en la Quinta de Olivos de la que participaron no sólo los diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) sino también los legisladores de bloques afines, presumiblemente para cementar la defensa de los vetos a los proyectos opositores en el Congreso, que son la mayoría.

Dado que La Libertad Avanza todavía no logró tener la mayoría en el Congreso, desde el inicio de la gestión de Javier Milei se produjeron varios vetos a leyes para el aumento de jubilaciones, la extensión de la moratoria previsional y, más recientemente para declarar el estado de Emergencia en Discapacidad y en el Hospital Garrahan.

El revés más reciente del Gobierno en Diputados fue la semana pasada, cuando la oposición aprobó revertir las medidas que afectaban a la estructura del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Este martes salió publicado en el Boletín Oficial que Javier Milei dispuso la eliminación de la Dirección Nacional del INTA mediante el Decreto 471/2025, pero el mandatario estaría en la búsqueda de un consenso legislativo para no tener que estar vetando tantas leyes aprobadas por la mayoría del Congreso.

La comida de este martes en la Quinta de Olivos estaba pautada para las 20, con un menú que puede o no incluir milanesas.

En principio trascendió que el principal objetivo iba a ser analizar la estrategia legislativa del oficialismo en el Congreso frente al desafío que le impuso la oposición y que complica la meta de déficit fiscal cero que con tanto recelo cuida Javier Milei.

De hecho, el Presidente desafió en cadena nacional al Congreso diciendo que "si quieren volver atrás me van a tener que sacar con los pies para adelante", y anunció dos medidas para blindar el equilibrio fiscal.

"Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido, tienen que decir de dónde sale y a quién se le quita", alertó el mandatario en el mensaje que emitió días atrás.