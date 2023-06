Pocos en Barcelona han logrado pegar un ojo desde que se conoció la noticia de que Lionel Messi no seguirá en PSG la próxima temporada. El pueblo blaugrana sueña con el regreso de su máximo exponente futbolístico y también lo hace la dirigencia de Joan Laporta, que ya puso en marcha el “operativo retorno” pero aún debe pulir varios detalles para que se abran las puertas del Camp Nou.

La novela de Leo y el Barça acumula capítulos hora tras hora. Y faltan varios más para llegar a un desenlace. De todos modos, el panorama actual es más claro que la semana pasada y en la Ciudad Condal se respiran aires de optimismo. En las reuniones que se llevaron a cabo (hoy se desarrolló una entre Joan Laporta y Jorge Messi) se pusieron sobre la mesa varios puntos importantes que ayudan a entender cómo está la situación del capitán argentino.

Las cinco claves para entender qué pasa entre Messi y Barcelona

La postura de Messi

El campeón del mundo ya le manifestó a su círculo íntimo que desea volver a defender los colores del club con el que debutó profesionalmente e hizo historia en Europa. Allí pasó 20 años de su vida y echó raíces con su familia. Vale remarcar que su salida a mediados de 2021 ocurrió porque no le pudieron renovar el vínculo y no por decisión propia.

Más allá de sus ganas de regresar, Messi sabe que deberá tomar una decisión en los próximos días y no podrá esperar mucho tiempo más a Barcelona, que todavía no elevó ninguna propuesta formal.

El sueño de Barcelona

El último campeón de La Liga quiere sumar a la Pulga sí o sí con vistas a la próxima temporada y desde hace varias semanas se mueve a contrarreloj para liberarse de varios millones en el plantel, esperar un guiño burocrático y allanar los caminos. El presidente manifestó públicamente varias veces su anhelo de que pueda volver a llevar la N°10. También lo hizo Xavi, su excompañero y actual DT del plantel.

Los hinchas, en tanto, lo ovacionaron a los diez minutos de cada partido, en medio de la caravana de campeones por la ciudad y hasta en el recital de Coldplay que en el que estuvo presente junto a Antonella Rocuzzo y Cesc Fábregas.

Qué falta para que se cierre la vuelta

El regreso de Messi depende de que Barcelona reciba la aprobación por parte de La Liga de su plan de viabilidad financiera. La prensa española sostiene que el aval de es inminente. Por ahora, sin embargo, el OK todavía no llegó y depende del órgano de control económico.

Una vez aprobado, la institución estará en condiciones de elevar una propuesta para incorporar al rosarino, así como también de extender algunos contratos y de inscribir otros ya firmados pero todavía no registrados, como el de Gavi.

La esperanzadora frase de Jorge Messi

Cerca del mediodía de Barcelona, su padre y agente fue grabado mientras ingresaba a una reunión con Laporta. Horas más tarde, tras ser abordado por una marea de periodistas, negó el cónclave con el máximo directivo pero lanzó unas palabras que ilusionan a toda Cataluña.

"No estuve con el presidente. No sé nada todavía. Me encantaría que vuelva. Hemos hablado el otro día pero nada confirmado. Depende de un montón de cosas. Todavía tenemos que hablar un montón de cosas", indicó frente a varios micrófonos.

Las dos ofertas que tiene Messi

Inter Miami presentó días atrás una propuesta para que juegue en la MLS de los Estados Unidos a partir del próximo semestre. Si bien no trascendieron los detalles de cómo sería el potencial fichaje, es un hecho que la franquicia de David Beckham -copropietario con Jorge Mas y José Mas- dio otro paso en busca de tenerlo en una liga norteamericana que cada vez suma más estrellas y apellidos de jerarquía.

La otra oferta, aún no descartada por el propio Messi o sus cercanos, es la del Al-Hilal de Arabia Saudita, que con más millones de dólares quiere seguir potenciando un campeonato que ya tiene a Cristiano Ronaldo como figura del Al-Nassr. Más allá de los ceros que pueda tener el ofrecimiento, la intención de Leo es seguir un tiempo más en el Viejo Continente.

