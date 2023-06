Tras la Convención de la UCR que tuvo lugar el pasado fin de semana en la localidad de Puerto Deseado, Mirey Zeidán ratificó su candidatura por la gobernación y planteó que va a transformar la provincia y cómo piensa llevar adelante su proyecto para este cambio.



Mirey Zeidán, candidato a gobernador de Santa Cruz por UNE, dialogó con EL MEDIADOR y expresó: “No lo veo tan complicado, estamos discutiendo cosas que ya no deberíamos discutir. Tendríamos que estar al lado de la gente con la campaña. Mantengo mi candidatura”.

A su vez, opinó sobre la interna que “tendrían que dejar de desgastar a los candidatos y hacer campaña a otro sector político. No vi ninguna manifestación oficial de ellos (SER) de que quieran ser parte de nuestro frente”.

“Hay mucha incertidumbre, la gente quiere que trabajemos para cambiar la realidad que estamos viviendo. El 50 por ciento de los niños se van a dormir sin un plato de comida, invito a los partidos y sectores de Cambia Santa Cruz que dejemos de discutir sobre esto”, advirtió.

"Acá nadie se baja"

Luego, enfatizó sobre un posible quiebre en la mesa de Cambia Santa Cruz respecto a las alianzas electorales con el espacio de SER, en caso de que no se llegue a un acuerdo: “No veo un quiebre, la postura de ellos está, la Convención votó que podría haber un acuerdo en caso de que haya una sola fórmula, es claro, hay cinco fórmulas lo que es inviable. A partir de ahí, no hay nada que discutir, la fórmula principal desde UNE no se baja”.

“Hablé con Roxana Reyes quien me manifestó lo mismo y el sector de Mario Markic también, si hay un sector que quiera irse pueden hacerlo. Si quieren hacerle campaña a otro sector político que se vayan y lo hagan”, sentenció el candidato a gobernador por el espacio de UNE.

Respecto a quién lo acompañará en la fórmula, Zeidán brindó algunos detalles: “Es una persona de Zona Norte, es político, está dentro de una estructura. Nos falta sentarnos a ver una estrategia de campaña”.

La propuesta de Mirey Zeidán para cambiar Santa Cruz

Por último, brindó precisiones de su propuesta para cambiar la provincia en caso de que llegara a la gobernación: “Tenemos un plan de desarrollo claro y audaz, en el aspecto de industrializar la provincia”.

“Hemos tenido contacto con empresas que quieren invertir en Santa Cruz. Están evaluando venir si hay un cambio, si Juntos por el Cambio gobierna, junto con Patricia (Bullrich) a nivel nacional. Tenemos muchísimas chances a nivel provincial, queremos industrializar la provincia con inversiones del sector empresarial”, completó.