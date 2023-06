Paula Obaya: “En la UCR hay una falta en la conducción en general”

El pasado sábado, la Convención de la UCR se reunió este sábado en la localidad de Puerto Deseado para resolver si se incluía a SER, el espacio liderado por Claudio Vidal, dentro del frente opositor de Cambia Santa Cruz. Primeramente, expuso a EL MEDIADOR: “La realidad es que es una vergüenza porque primero las elecciones ya están, esto se tendría que haber trabajado hace unos cuantos meses atrás, venimos rezagados para ver con quién vamos y con quién no vamos”.

En tanto, profundizó: “Se hizo un conventillo dentro de la gente que dirige el partido en Santa Cruz, yo soy radical pero no estoy a favor de esta dirigencia que nos deja parados de una manera pésima a todos. Creo que nadie quiere trabajar para esta dirigencia con el tema de los frentes electorales, una vergüenza”.

“Estoy segura que en las listas que se conformen ahora, irán las mismas personas, es siempre lo mismo. El gran problema es que se acomodan unos pocos, este es un partido en el que se debe trabajar para tener por lo menos una pista de sentido común y trabajar para el poder no para el bolsillo de uno”, señaló Obaya.

Luego, hizo una reflexión sobre lo que ocurre dentro del partido: “Falta conducción en general porque no hay, tampoco estoy en contra de Gardonio, estoy en contra de que las personas que ocupan cargos públicos, tengan cargos partidarios. Quien debe estar preocupado más por las elecciones en su localidad que lo que está pasando dentro del partido”.

Luego, se hizo hincapié sobre la figura de Eduardo Costa dentro del partido: “Eduardo nos ha representado muy bien, ha llegado a ser casi gobernador de la provincia, creo que es momento que nos ayude a los que venimos en las nuevas generaciones a trabajar o que dé un paso al costado”.

A su vez, habló sobre la figura de Roxana Reyes en la UCR: “Roxana es una mujer muy trabajadora, es de las dirigentes que ha venido a Caleta Olivia, no recuerdo a otro dirigente de la UCR que haya venido a Caleta, tiene el temple para trabajar y llevar a cabo muchas cosas. Lo mismo que Eduardo Costa, rodearse de gente que solo te aplaude y no te hace construir, no llegamos a ningún lado”.

“No lo veo tan difícil porque los referentes que tenemos más cercanos al radicalismo, tienen partidos municipales y se manejan fuera del radicalismo. Dentro del partido no hay conducción y no se ponen de acuerdo. Es más fácil hacer un partido municipal y ganar las elecciones solo”, cerró.