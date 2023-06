El apoderado del Partido Justicialista (PJ) nacional, Eduardo López Wesselhoefft, confirmó este miércoles que el Frente de Todos "cambiará su nombre" para las PASO del 13 de agosto, aunque dijo que a esta hora "todavía no está definido" y consideró que "es legal fijar un piso de más del 25 por ciento de los votos en la participación interna".

"El nombre no va a ser Frente de Todos, pero francamente todavía no lo sabemos. Solo sabemos que cambiará su nombre. Circula 'Unidad Renovadora', pero todavía no está confirmado", adelantó López Wesselhoefft en declaraciones radiales.

La fijación del piso para la participación interna es clave para acceder a presentarse como precandidato y podría dejar en el camino a algunos de los aspirantes a competir dentro del oficialismo.

Las dos principales coaliciones, Frente de Todos y Juntos por el Cambio (JxC), encaran hoy negociaciones contra reloj, a pocas horas del vencimiento del plazo para la inscripción de alianzas y frentes electorales que competirán en las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto.

Las mesas políticas que integran los diferentes frentes están definiendo a último momento la ingeniería electoral con el objetivo de lograr la mejor estructura posible para intentar sumar nuevos espacios o, al menos, mantener la unidad de los mismos miembros que habían conformado esas alianzas en las elecciones pasadas.

En términos legales, y según lo estipulado por la Cámara Nacional Electoral (CNE), el plazo a nivel nacional para presentar ante la Justicia la composición del frente y las alianzas es hasta hoy a la medianoche, aunque en la provincia de Buenos Aires se extenderá hasta las 9.30 de mañana.

"14 de junio: fin del plazo para solicitar reconocimiento de alianzas transitorias y confederaciones para participar en comicios", establece el cronograma de la CNE, a 60 días antes de las PASO, y según lo previsto por el artículo 10 y 10 bis de la ley N° 23.298, la ley orgánica de partidos políticos.

Un tema que está en el centro de las discusiones en los frentes por estas horas y es muchas veces definitorio en su constitución es, justamente, el reglamento interno para la competencia en las primarias, así como la composición de la junta electoral de cada alianza, que es la encargada de aceptar las listas presentadas por cada espacio.

Si bien hoy es un día clave porque se deben presentar la conformación de los frentes, el plazo para la comunicación a los juzgados; por parte de las agrupaciones políticas; de la integración, reglamento, domicilio, días y horarios de funcionamiento, y sitio web de las juntas electorales partidarias es el próximo lunes 19 de junio.

Según fuentes partidarias el Frente de Todos a nivel nacional presentará hoy mismo toda la documentación junta ante la Justicia electoral, así como también se enviará el reglamento que sale como primera resolución de la junta electoral.

Por eso, además de las negociaciones entre los principales líderes de cada espacio, aparecen las consultas con los apoderados, que son los asesores técnicos que conocen los resquicios de las leyes electorales y se convierten en los personajes claves a la hora de presentar correctamente la documentación ante la justicia electoral nacional, en la órbita de la jueza federal María Servini.

Hoy se debe presentar ante el juzgado electoral un acta firmada por todas las autoridades de cada uno de los partidos que van a conformar la alianza, con la autorización de sus máximos organismos.

El acta lleva la firma de todos los apoderados partidarios, se establece nombre del frente, responsables económico financiero y de campaña y después lineamientos básicos para tener en cuenta como base programática de la alianza.

Los partidos en cada frente

Actualmente, el Frente de Todos está integrado por 22 partidos: el Justicialista; Frente Renovador; Frente Grande; Nuevo Encuentro; Partido Intransigente; Partido Comunista; Kolina; Partido de la Educación y el Trabajo; Partido Comunista Auténtico; Izquierda Popular; Partido del Trabajo y del Pueblo; Proyecto Sur; Partido Mejor; y el Partido Instrumento Electoral por la Unidad Popular.

También lo integran los espacios PAIS; Partido Nuevo Buenos Aires; PARTE; Partido Movimiento de Integración Federal; Partido Nueva Dirigencia; Partido Solidario; Patria Grande y Compromiso Federal.

En relación a Juntos por el Cambio, la alianza opositora se presentará a los comicios con la estructura central de los cuatro partidos que la componen: la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO, la Coalición Cívica y Encuentro Republicano Federal.

También componen Juntos por el Cambio el Partido Demócrata Progresista (PDP), el Partido Unión Popular, el GEN de Margarita Stolbizer, el Partido Unir de Alberto Asseff y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).

Si bien en los últimos días fue incorporado a Juntos por el Cambio José Luis Espert y su espacio político, Avanza Libertad, no se trata formalmente de un partido político a nivel nacional, y por lo tanto no tiene que ser inscripto en el cierre de alianzas de hoy, según las normas de la Justicia electoral.

El cierre de inscripción de alianzas encuentra a Juntos por el Cambio en pleno debate por la incorporación de nuevos dirigentes como el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, una idea avalada por Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, pero resistida por Patricia Bullrich y Mauricio Macri, cuya discusión y definición se podría trasladar luego de las PASO del 13 de agosto.

FUENTE: Minuto Uno.