El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó a Mauricio Macri durante su discurso este viernes en la Cumbre por un Nuevo Pacto Financiero Global, convocada en París para debatir cómo ofrecer recursos a los países más vulnerables para luchar contra el calentamiento global.

"A la Argentina, de la forma más irresponsable, el Fondo Monetario Internacional (FMI) le prestó 44.000 millones de dólares a un señor que era el presidente, que no se sabe lo que hizo con el dinero. Y entonces Argentina pasó a tener una situación económica difícil porque no tiene dólares para pagarle al FMI", aseguró el mandatario brasileño.



Ya en la cumbre del G7 en Hiroshima en mayo pasado, Lula había reclamado a la directora del FMI, Kristalina Georgieva, nuevos desembolsos para la Argentina por la sequía que afectó la exportación de granos y el ingreso de divisas. El préstamo del FMI a la Argentina, pedido por Macri, fue otorgado en un monto récord en el marco del respaldo del entonces mandatario estadounidense, Donald Trump, a la reelección del extitular de Boca Juniors, según reconoció el exrepresentante norteamericano en el Fondo, Mauricio Claver-Carone.

"Dejan mucho que desear"

Al evento, organizado por el presidente francés, Emmanuel Macron, asistieron 40 líderes mundiales. En su alocución Lula denunció el actual estado de las instituciones multilaterales y afirmó que es necesario reformarlas: "Las instituciones de Bretton Woods ya no sirven a las aspiraciones o intereses de la sociedad. El Banco Mundial y el FMI dejan mucho que desear en cuanto a lo que el mundo aspira de ellos". Agregó que muchas veces otorgan préstamos que causan la quiebra del Estado.

Lula también cuestionó a la ONU porque ese organismo "fue capaz de crear el Estado de Israel en el 48, pero no es capaz de resolver el problema de la ocupación del Estado palestino". Por ello pidió crear una gobernanza mundial fuerte, ya que si no cambian, "las instituciones el mundo va a seguir igual, y los ricos van a seguir siendo ricos y los pobres igual". Y agregó: "La cuestión de la desigualdad tiene que ser tan prioritaria como la cuestión climática, no podemos hablar de clima si las desigualdades no se equilibran".

El mandatario brasileño indicó además que es optimista con la creación del Banco de los Brics y el Banco del Sur, además de subrayar la necesidad de estudiar una forma de comerciar a nivel internacional sin utilizar el dólar. "Hay gente que se asusta cuando digo que necesitamos crear nuevas monedas para poder comerciar, no sé por qué Brasil y Argentina tienen que comerciar en dólares. ¿Por qué no podemos hacerlo en nuestras monedas? Esta es una discusión que está en mi agenda" subrayó. "Si depende de mí, esto sucederá (el debate) en la reunión de los Brics, que será en septiembre, y también sucederá en la reunión del G20, porque necesitaremos que más colegas africanos participen en el G20, como lo está haciendo el G7", añadió.

Acuerdo Unión Europea-Mercosur

En su discurso en Francia, Lula cuestionó al lado de Macron y del jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, las nuevas condiciones impuestas por la Unión Europea (UE) para la firma del acuerdo de libre comercio con el Mercosur, que incluyen sanciones en caso de no cumplir con nuevas metas ambientales.

"Los acuerdos comerciales deben ser más justos. Me muero por hacer un tratado con la UE, pero no es posible porque la carta adicional que hizo (la UE) no permite llegar a un acuerdo", remarcó el mandatario brasileño, quien ya había rechazado estas nuevas exigencias durante la visita que hizo la semana pasada a Brasilia la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. "Vamos a hacer la respuesta y la vamos a enviar, pero tenemos que empezar a discutir. No es posible que tengamos una asociación y haya una carta adicional que suponga una amenaza para un socio estratégico", disparó Lula.

El cuestionamiento al acuerdo se basa en un nuevo mecanismo de sanciones anunciado por la UE en caso de que haya incumplimiento de parámetros de respeto a la deforestación por parte de Brasil. Lula considera que esto es un pretexto de la UE para obstaculizar la firma del pacto y alega que desde su gobierno se implementaron iniciativas para combatir la deforestación, incluso con la participación de las Fuerzas Armadas, por lo que no se justifica incrementar las sanciones contra su país. Lula argumenta que no debería haber falta de confianza entre socios estratégicos y critica los candados de seguridad impuestos en el acuerdo como muestra de desconfianza.

Luego del plenario de la Cumbre, el mandatario se reunió con Macron. Las fuentes brasileñas no aportaron detalles de la charla entre ambos dirigentes, pero se estima que uno de los puntos a tratar fue el acuerdo UE-Mercosur, uno de los asuntos que protagonizarán la cumbre de líderes de la UE y la CELAC del 17 y 18 de julio en Bruselas. Esta se celebrará bajo la recién estrenada presidencia rotativa de la UE de España, que es muy defensora de que haya un acuerdo.

