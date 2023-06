Jey Mammon se alejó de los medios y de su trabajo luego de la polémica que se generó tras la denuncia pública por supuesto abuso sexual formulada por Lucas Benvenuto. En medio de este contexto, el animador infantil Diego Topa habló sobre lo ocurrido con el exconductor de La Peña de Morfi (Telefe).

“Yo, como todo el mundo, estamos enterados de todo lo que pasa pero nadie es el dueño de la verdad porque no estuvimos ahí y no sabemos nada”, aseguró el artista en una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live.



Además, explicó: “La verdad es que es un tema súper sensible y sabes que yo no me meto mucho en todo eso, yo desconozco y el tiempo va a decir la realidad y la verdad de todo”. Cuando el periodista le preguntó si le había escrito en este tiempo a Jey, Diego aseguró entre risas: “No te voy dar declaraciones, vos querés sacar titulares”.

Cabe recordar que recientemente Jey Mammón volvió a mostrarse activo en sus redes sociales la semana pasada. En Instagram, recordó parte de su paso por La Peña de Morfi y compartió un posteo que originalmente había hecho en su cuenta en agosto de 2022. En esta oportunidad, lo republicó en sus historias de Instagram.

“¡Temazo! Puta que lo parió. ¿A quién se lo dedicás?”, había escrito en aquel momento Jey en el epígrafe de un video en el que se lo veía entonando junto a César Banana Pueyrredón la conocida canción “No quiero ser más tu amigo”.

Cuando el presentador publicó este video en sus stories, fue un gesto que no pasó inadvertido entre su casi millón de seguidores, quienes reaccionaron a la publicación en cuestión con mensajes de apoyo. “Volvé, Jey”, “Genio”, “Te extraño, La Peña no es lo mismo sin vos”, “No miro más la peña hasta que no vuelvas”, se leyó entre los comentarios.

En varias oportunidades el conductor manifestó sus deseos de volver a estar frente al ciclo ideado por Gerardo Rozín. De hecho a comienzos de mayo pasado, Jey se hizo eco del mensaje de un televidente que desde la tribuna virtual pedía por su regreso. “El chamamé habla en primera persona”, escribió junto a una foto de una familia que con una cartel pedía “¡Que vuelva Jey!”.

Aquel posteo acumuló miles de comentarios a favor de su regreso a la televisión y en contra de la publicación, quienes muchos consideraron un acto de “soberbia y victimización”. “Nadie te quiere en la TV de nuevo”, “No vuelvas más” y “Ahora se quiere victimizar” fueron algunos de los comentarios que se juntaron en esa publicación.

Por otra parte, Jey Mammon tuvo una aparición pública para ir al teatro a ver a su amigo Baby Etchecopar. El actor y conductor fue a ver Debut sin despedida, el espectáculo que tiene el conductor de A24 y Radio Rivadavia en la calle Corrientes, junto a Gustavo Sofovich, a quienes agradeció por acompañarlo en una de sus primeras salidas donde lo esperaban varias cámaras.

El conductor se tomó fotos con toda la gente que se acercaba, hubo abrazos, besos, selfies en medio de un clima distendido en la noche porteña. Luego de ver la función, Jey caminó por la calle Corrientes y se topó con varias personas que continuaron pidiéndole imágenes y no dudó en responder muy cálido al pedido de sus seguidores, quienes pidieron por su vuelta a la televisión.

FUENTE: CIUDAD MAGAZINE