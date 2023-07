¿Mirtha Legrand está cerca de regresar a la televisión? Esto es lo que se sabe

Mirtha Legrand ya está recuperada de su operación, motivo por el cual está lista para regresar a la televisión, aunque su futuro es incierto luego de que no se pudo concretar su vuelta a El Trece, tal y como lo explicó de manera clara Adrián Suar.

“Juana no quería hacer el programa. No quería ir al mediodía los domingos, que es verdad porque no le gustaba el horario. Yo creo que quería los sábados. Y lo manifestó, no lo ocultó. En principio, nosotros queríamos Mirtha los sábados y Juana los domingos. A no ser, que ellas decidieran el enroque. Ahí yo no tenía problema. Pero Mirtha, tan genia, dijo: ‘No’. Esa es la verdad”, detalló Suar.

Después de eso, existe un silencio sobre su retorno a la televisión, debido a que hace poco la vincularon con América Tv, algo que parece no se dio y ahora Luis Ventura habló de que existe una posibilidad de se pueda ver a la diva en la pantalla de Telefe.

Cabe destacar que hace unos años ya trabajó en ese canal cuando protagonizó La Dueña, marcado su vuela a la actuación después de 46 años: “Fue muy interesante y la única vez que salí por las pantallas de Telefe”, expresó hace un tiempo a Teleshow.

Luis Ventura reveló que Mirtha Legrand podría llegar a Telefe

A pesar del hermetismo sobre el tema, fuentes cercanas a la televisora hablaron sobre las negociaciones con la diva: “Mirtha es un talento muy aceptado por el canal, es una figura número 1 y obviamente Telefe siempre va a tener las puertas abiertas para ella”, sumaron y agregaron sobre el tema: “recién se está empezando a conversar”.

Sin embargo el periodista Luis Ventura fue más directo debido que enfatizó la chiqui formaría su contrato pronto, tal y como le expresó en una consulta que le hicieron: “Mirtha, dicen que vuelve con otra diva a Telefe. ¿Es real? ¿Es un rumor?”, “Es una realidad”, manifestó.

Por su parte hace poco fue la propia Mirta quien habló al respecto sobre su regreso, una vez que Teleshow se comunicó con ella: “No estoy al tanto. Nacho no me cuenta nada porque dice que yo no guardo nada”, destacó muy sincera.



