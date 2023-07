La medida afectará a las ciudades del interior, entre ellas Río Gallegos, por lo que los vecinos de esta capital no contarán con el servicio.

En Río Gallegos, no habrá servicio de transporte de pasajeros este viernes. La empresa CityBus, concesionaria del servicio, fue notificada de que, como en todo el país, a partir de las 00.00 horas de este 07 de julio, no habrá servicios de corta y media distancia.



Las fuentes gremiales dijeron que "hay empresas que pagan y otras que no pagan" los aumentos correspondientes y admitieron que hay disparidad en ese sentido.

En AMBA el Grupo Dota inició durante la tarde un “lockout” con la paralización de varias líneas que dejó a pie a millares de personas, que debieron acudir repentinamente a otros transportes.

Fuentes oficiales dijeron que el cese anticipado de Dota fue "un lockout patronal" y ratificaron que a las empresas "se les depositó en las últimas horas" el dinero reclamado como compensaciones y para hacer frente a los aumentos salariales pactados recientemente, pero algunas "están abonando los sueldos al valor anterior y están al límite de la defraudación".

El secretario general del gremio, Roberto Fernández, ratificó también la huelga, en tanto el Ministerio de Transporte confirmó que esta semana abonó un monto suficiente para que las compañías paguen los incrementos salariales, según las fuentes oficiales.

"En la empresa que no pague lo que se acordó, no se trabajará y no habrá servicios desde la medianoche", afirmó Fernández, pero las cinco cámaras del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) respondieron a través de un comunicado difundido a través de las redes sociales que las escalas de haberes dispuestas por esa resolución conjunta "no están homologadas, son ilegítimas y carecen de validez jurídica".

Las fuentes de la cartera laboral indicaron que en caso de iniciarse la huelga nacional no será posible dictar una nueva conciliación obligatoria, según lo estipula la Ley 14.786, ya que ese instrumento fue aplicado por "su plazo máximo".

Según las fuentes gremiales, no todas las empresas del AMBA abonarán el incremento dispuesto por Trabajo y Transporte a partir de que la cartera que encabeza el ministro Diego Giuliano "no pagó la totalidad del dinero al que en su momento se comprometió".

Sin embargo, las fuentes de ese ministerio señalaron que ya abonó el 65 por ciento del monto convenido, lo que de forma holgada cubre "los costos laborales".

Las empresas advirtieron que las compensaciones que reciben del Estado, a excepción de los costos salariales, están calculadas "a precios de diciembre último", y exigieron "el cumplimiento de las obligaciones de Transporte y legalidad para realizar la mejora".





Las cinco cámaras respondieron que las escalas salariales dispuestas por los ministerios de Transporte y de Trabajo de la Nación "no están homologadas y son ilegítimas".

"La UTA reclama se aplique en la liquidación de salarios incrementos dispuestos por una resolución conjunta (de ambos ministerios) que no tiene validez jurídica, dado que se impone un aumento salarial sin acuerdo del gremio y de las cámaras del sector", añadieron.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, había asegurado n la Casa de Gobierno que Trabajo y Transporte "trabajarán durante todo el día" para evitar el paro de la UTA, en tanto Transporte sostuvo que el monto girado a las compañías "es suficiente para abonar los aumentos salariales el quinto día hábil del mes siguiente".

En tanto, desde el Ministerio de Transporte, que encabeza Diego Giuliano, se recordó que el Estado nacional abonó esta semana 27 mil millones de pesos a las empresas prestatarias del servicio, 6.500 millones de pesos más que el mes anterior.

Según Transporte, ese adelanto de dinero contempló la actualización de costos no salariales como combustible, neumáticos, seguro y mantenimiento del sistema a valores de abril, y dijo que realiza un análisis y evaluación del funcionamiento del sector, incluido el parque automotor y su operación real para considerar futuras compensaciones.

También detalló que la mejora salarial del mes anterior tuvo que realizarse a través de una resolución conjunta porque el empresariado "no acordó la paritaria laboral y pretendió que el Estado reconociera incrementos sobre sus márgenes de ganancia".

La UTA y las juntas ejecutivas seccionales ratificaron "la vigencia y exigibilidad de la resolución conjunta, que determinó las escalas salariales para los trabajadores del AMBA y del interior tras el acuerdo con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap)", y rechazaron que el personal de todo el país "se convierta en rehén de las problemáticas que puedan afrontar los servicios".

La UTA exigió el cumplimiento de esa resolución de ambas carteras de Estado y del acuerdo alcanzado con la Fatap, y advirtió que de no producirse por parte de las empresas, desde el primer minuto del viernes comenzará una retención de tareas nacional.

FUENTE: TIEMPOSUR