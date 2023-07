Efemérides de hoy: qué pasó un 10 de julio

1895. Nace Carl Orff

Nace el compositor alemán Carl Orff en Múnich. Su obra más famosa es la cantata Carmina Burana, que forma una trilogía junto a Catulli Carmina y Trionfo di Afrodite. Además, destacó por su método de enseñanza musical para niños. Falleció en 1982.

1902. El nacimiento de Nicolás Guillén

En Camagüey nace el poeta cubano Nicolás Guillén. De ascendencia africana, su obra hace gala del mestizaje. En los años 30 publicó sus primeros grandes poemarios, Sóngoro cosongo y West Indies Ltd. Viajó a España durante la Guerra Civil y trató a poetas como León Felipe, Antonio Machado y Miguel Hernández. En 1947 apareció El Son entero y más tarde el régimen de Fulgencio Batista lo convirtió en un exiliado. Volvió de París tras el triunfo de la Revolución. Considerado el poeta nacional cubano, falleció en La Habana en 1989, seis días después de haber cumplido 87 años.

1931. Nace Alice Munro

Alice Munro nace en Wingham, Ontario. Una de las más grandes cuentistas en lengua inglesa, su obra se inició en 1968 con la aparición de La danza de las sombras felices. Entre sus libros más aclamados figuran El progreso del amor, Amistad de juventud, Odio, amistad, noviazgo, amor, matrimonio y Demasiada felicidad. En 2013, la Academia Sueca la definió como “maestra del cuento contemporáneo” al concederle el Premio Nobel de Literatura.

1964. Aparece A Hard Day´s Night de los Beatles

Sale a la venta el tercer LP de los Beatles: A Hard Day´s Night, cuyo lado A reúne los temas de la primera película del cuarteto de Liverpool, de igual título. El disco y el film circulan en gran parte del mundo hispanohablante como Anochecer de un día agitado. La beatlemanía se vuelve un fenómeno mundial gracias a un larga duración que es el único trabajo en toda la discografía beatle cuyos temas son firmados íntegramente por John Lennon y Paul McCartney.

1968. Nace Jorge Volpi

Nace el escritor mexicano Jorge Volpi. La novela En busca de Klingsor le dio fama en 1999. Otras novelas destacadas son La tejedora de sombras y Una novela criminal. También ha publicado ensayos como El insomnio de Bolívar y Examen de mi padre.

1985. El hundimiento del Rainbow Warrior

Agentes de inteligencia de Francia hunden el Rainbow Warrior, buque insignia de la organización ecologista Greenpeace. El barco había llegado tres días antes al puerto neozelandés de Waitemata para participar de una gran manifestación contra los ensayos nucleares del gobierno francés en el Atolón de Mururoa. El fotógrafo portugués Fernando Pereira muere ahogado tras la explosión de minas submarinas colocadas en el Rainbow Warrior. Es el primer atentado terrorista en la historia de Nueva Zelanda. Las autoridades arrestan a dos agentes: Alain Mafart y Dominique Prieur, y los condenan a diez años. El presidente François Mitterrand repudia el atentado, pero su primer ministro, Laurent Fabius, declara que los agentes actuaron bajo órdenes superiores y por lo tanto no serán juzgados. Francia presiona para que Prieur y Mafart sean extraditados y consigue que los lleven a la Polinesia. De allí vuelven a Europa y se reintegran al servicio.

2011. Sale el último ejemplar de News of the World

Sale a la venta el último ejemplar del periódico News of the World. Creado en 1843, fue uno de los principales diarios sensacionalistas del Reino Unido y era la versión dominical de The Sun. Tres días antes se había anunciado que dejaba de existir, como consecuencia del escándalo de escuchas ilegales que involucró al medio, propiedad del magnate Rupert Murdoch. El hecho obliga al gobierno británico a parar la venta de BskyB, cuyo principal oferente era el millonario. La directora de News of the World, Rebekah Brooks, amiga personal de Murdoch, es acusada de haber promovido pinchaduras de teléfonos a políticos, deportistas, figuras del espectáculo e, incluso, la Familia Real; y de haber tenido ayuda de la Policía. En 2014 es absuelta en un juicio y se reincorpora a News, la empresa de Murdoch.

2015. Fallece Omar Sharif

Omar Sharif muere a los 83 años en El Cairo. El actor había nacido en Alejandría en 1932 y se convirtió en una estrella en 1962 gracias a Lawrence de Arabia, por la cual ganó un Globo de Oro y fue nominado al Oscar como actor de reparto. En 1965 protagonizó Doctor Zhivago. Luego se lo vio en La noche de los generales, Funny Girl, La Pantera Rosa ataca de nuevo y Top Secret!, entre otras películas. Fanático del bridge, antepuso su agenda de torneos a la hora de rechazar ofertas para filmar. La enfermedad de Alzheimer minó la salud del actor en sus últimos años.

2021. La Selección gana la Copa América

Con un gol de Ángel Di María, la Selección derrota 1 a 0 a Brasil en la final de la Copa América, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. De este modo, el conjunto albiceleste logra su primer título oficial desde 1993, cuando alzara el trofeo continental en Ecuador. Además, representa el primer logro de Lionel Messi con el seleccionado mayor.

Además, en la Argentina es el Día del Comerciante, por ser el aniversario de la fundación, en 1854, de la Bolsa de Comercio.



