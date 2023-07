Benjamín Vicuña habló sobre su polémico discurso en los Martín Fierro: “Quizás estuve mal”

Benjamín Vicuña se consagró como el ganador del Martín Fierro en la terna a Mejor Actor Protagónico por interpretar a Santiago Luna en “El primero de nosotros”. El actor subió al escenario y dio un emotivo discurso de agradecimiento que generó una polémica.

“Muchas gracias a este país hermoso, a propósito de esta fecha tan importante, que me recibió, me dio un lugar, me dio mis hijos maravillosos, me dio un amor…”, expresó el chileno al recibir su galardón.

Tras estas declaraciones, su discurso se viralizó y muchos interpretaron que se refería a Carolina ‘Pampita’ Ardohain, su ex mujer, quien se encontraba en los premios junto a su esposo, Roberto García Moritán.

El discurso de Vicuña generó revuelo y luego de la fiesta el actor se encargó de aclarar sus dichos. “Era 9 de julio y dije: ‘Es un país que me dio a mis hijos, me dio el amor...’”, comenzó Benjamín en una entrevista en “Cortá por Lozano”.

“Quizás me equivoqué porque evidentemente estaba mi ex con su marido en el salón y quizás puede haber una manipulación de ese discurso o quizás estuve mal yo”, explicó el actor y añadió: “Pero claramente me refería al amor en todas las formas: de la gente en la calle, como la gente banca en el teatro, el amor de pareja, que lo he vivido”.

El actor chileno también habló sobre su cariño por el país. “He estado casi 15 años acá en Argentina y estoy más que agradecido y orgulloso. Tengo la suerte de que amo este país. Veo que ustedes son mucho más críticos con ustedes mismos y yo veo un país hermoso, generoso y lleno de talento”, expresó.

Vicuña manifestó su felicidad por ganar su primer Martín Fierro y poder compartirlo con su hijo Bautista. “Ellos son mi familia acá. Tenía del otro lado de la Cordillera a mis hermanos, a mis amigos, y se celebró muchísimo allá, no sé si es el primer actor chileno que gana un Martín Fierro, pero sentí mucho cariño y amor, y quise que mi hijo mayor me acompañara, Bauti”, comentó el actor.





FUENTE: CIUDAD MAGAZINE