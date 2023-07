La FIFA sancionó al Al Nassr de Cristiano Ronaldo

El Al-Nassr, de Arabi Saudita, equipo en donde milita el astro portugués Cristiano Ronaldo, fue sancionado por la FIFA y no podrá sumar refuerzos a su plantel a raíz de una deuda que mantiene con el Leicester City, equipo que esta temporada estará en la Segunda División de Inglaterra.

Según la prensa inglesa la deuda se originó en el acuerdo por el delantero nigeriano Ahmed Musa que se cerró en 2018 y por el que el Al-Nassr debía pagar a Leicester 15.000.000 de euros, el fallo de la FIFA indica que los árabes no pagaron 460.000 euros más intereses en complementos relacionados con el rendimiento.

El fallo se publicó originalmente en octubre de 2021, y se advirtió al Al-Nassr que se les impondría una prohibición para comprar jugadores si no le pagaban a Leicester el monto pendiente. Ahora no cumplieron con el fallo y se les impuso la prohibición. Eso se aplica tanto a transferencias nacionales como internacionales, lo que significa que actualmente no pueden registrar estrellas del extranjero.

El fallo original de la FIFA establecía que la prohibición daría cuenta de tres ventanas de transferencia. También se advirtió al Al-Nassr que el asunto se presentaría ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA en caso de que el Leicester aún no haya recibido el pago al final de la sanción.

El equipo de Ronaldo continuó con sus grandes gastos, incorporando al mediocampista croata Marcelo Brozovic del Inter de Milán, mientras que el internacional italiano Domenico Berardi (Sassuolo de Italia) y el marroquó Hakim Ziyech (Chelsea) se encuentran entre los futuros refuerzos del club.

FUENTE: TNT SPORTS