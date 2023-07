Chiche Gelblung quiere ir a la luna: “La NASA abrió un registro y yo me anoté”

Cuando Samuel Chiche Gelblung reveló hace ya unos años que quería ir a la luna, muchos pensaron que se trataba solo de una más de sus locuras. Pero no: en la edición del viernes de Polémica en el bar, el periodista ratificó su intención de participar como voluntario de un viaje dispuesto por La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (la agencia del gobierno estadounidense responsable del programa espacial civil, así como de las investigaciones aeronáutica y aeroespacial), hacia el único satélite natural del planeta Tierra. Y dio los detalles del proceso que inició en 2018.

“La NASA abrió un registro para la gente que quiera viajar a la luna”, comenzó diciendo el creador de Memoria en diálogo con Marcela Tinayre. Y, frente al asombro de la conductora de América, siguió: “Yo me anoté. Con todos los que ya murieron antes, debo de estar como en el número 100″.

Intrépido como pocos, el periodista de 79 años que en marzo del 2022 decidió viajar a Ucrania en medio de la guerra con Rusia para hacer la cobertura del conflicto bélico para Crónica HD, reconoció que hace unos meses estuvo a punto de alquilar el Titan, el submarino que implosionó hace un mes durante una visita al fondo del mar para ver los restos del Titanic, porque quería “bajar al ARA San Juan a ver qué es lo que quedó”.

En ese sentido, Chiche aseguró que era “más seguro ir para arriba que para abajo”. Y, volviendo a su posible viaje a la luna, explicó: “No hay que pagar nada. Me apasiona el viaje en sí mismo. Me parece que es una aventura maravillosa. Estar en un lugar sin ley de gravedad y vivir esa experiencia, porque aunque vos lo hayas en un simulador no es lo mismo”.

Cabe recordar que, a mediados del 2021, el periodista había hecho una parodia junto a Nazareno Móttola sobre su posible viaje al espacio. Todo comenzó cuando Mariano Iúdica, por entonces conductor del ciclo creado por Gerardo Sofovich, había hablado del proyecto “dearMoon” encabezado por el empresario japonés Yusaku Maezawa, quien buscaba ocho acompañantes para realizar un viaje turístico a la luna y había logrado que un millón de personas se anotaran a través de la web de la NASA.

En ese momento, Gelblung contó que él era uno de los inscriptos y el cómico ingresó al café vestido de astronauta, para luego sacarse el traje y pedirle a Chiche que se lo probara en vivo. Y se vivió un momento de lo más divertido, pero que para el periodista no deja de ser un deseo real que sueña concretar algún día.

Además de Chiche, en ese momento se supo que otras celebridades se inscribieron para viajar a la luna, entre quienes se encontraban figuras como el panameño Essdras M. Suárez, dos veces premio Pulitzer de fotografía, la medallista olímpica estadounidense de snowboard Kaitlyn Farrington, la bailarina y física cuántica Merritt Moore y el dj estadounidense Steve Aoki.

Otros solicitantes eran el activista LGTBIQ italiano Riccardo Simonetti, el coreógrafo checo Yemi Dele Akinyemi, la estadounidense Alyssa Carson, conocida por su afición al espacio y su página NASA Blueberry, o la esrilanquesa Sandali Lakshani Kumarasighe, con una pasión similar que promociona activamente en su país. El costo del viaje lunar, que se prolongaría unos seis días (tres para llegar y tres para dar la vuelta alrededor del satélite natural de la Tierra), correría íntegramente a cargo del empresario

