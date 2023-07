Desde Francia aseguran que Mbappé rechazó la millonaria propuesta de Arabia Saudita

Según el medio L'Equipe, el delantero del Paris Saint Germain Kylian Mbappé rechazó la oferta de 700 millones de euros de salario que le hizo el Al-Hilal de la Liga de Arabia Saudita y por el momento seguirá en el equipo parisino hasta que se resuelva su situación contractual, ya que fue apartado de la pretemporada de cara a la Ligue 1.

Mbappé, separado del plantel por el PSG debido a sus intenciones de irse al Real Madrid en condición de libre para junio de 2024, había recibido una oferta del Al-Hilal de 300 millones de euros para su traspaso y la cifra de 700 millones como salario. El club francés había aceptado las condiciones pero el futbolista rechazó el dinero para priorizar lo deportivo.

El Real Madrid quiere quedarse con Mbappé

El deseo de ambas partes, el Madrid y Mbappé, es llegar a un acuerdo para que el delantero francés se ponga la camiseta blanca para la temporada 2024/2025. Esto molestó al club parisino, por lo que decidieron dejar afuera de la pretemporada al futbolista de 24 años hasta que se llegue a un acuerdo.

Otro rumor: el interés del Barcelona

Desde Francia aseguran que el equipo dirigido por Xavi Hernández estaría interesado en Mbappé, pero que al no tener solvencia para ofrecer mucho dinero, pondría en la negociación varios futbolistas del club catalán. No obstante, el atacante francés no ha mostrado interés por ser nuevo jugador del cuadro blaugrana.

FUENTE: TIEMPO ARGENTINO