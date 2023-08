Desde la Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos (CCIARG), solicitarán mediante una nota a la empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado no cobrar la factura de energía durante el período agosto o reconocimientos económicos debido a las reiteradas interrupciones del suministro eléctrico que se han registrado en las últimas semanas en la ciudad capital.

El presidente de la CCIARG, Jonathan Van Thienen, manifestó que los frecuentes cortes de energía van en contra de la economía local, como es la actividad comercial y las pequeñas y medianas empresas (pymes). Además, afirmó que hay una falta de consideración, empatía y previsibilidad por parte de los funcionarios de Servicio Públicos, y que esto está perjudicando por varias horas al sector mercantil, y a toda la comunidad.

“Cientos de comercios cerraron sus puertas o bajaron sus persianas por varias horas en las últimas semanas por los imprevistos cortes de energía eléctrica. No hay empatía y previsibilidad por parte de la empresa Servicios Públicos con sus usuarios, y en particular con el sector comercial y las pymes que se ven perjudicados ya que se pierden ventas, prestación de servicios o producción. A la crisis que atraviesa la actividad económica, se le sumó los inconvenientes de no tener luz, y lo que es más grave aún, es el daño en la mercadería, ya que muchos productos han perdido la cadena de frío y debieron ser descartados de las heladeras y freezers. Es más, las bajas de la tensión pueden perjudicar aún más a los usuarios, porque pueden dañar los equipos. También la baja presión del suministro de agua forma parte de la preocupación de nuestros socios, es por ello que hacemos público nuestra preocupación que se suma a la de muchos usuarios de Servicios Públicos”, afirmó Van Thienen.

En este sentido, el referente de la CCIARG, indicó que “se enviarán notas a Servicios Públicos y a otras autoridades para que haya un reconocimiento económico o una indemnización simbólica por las pérdidas cuantiosas que están generando estos prolongados apagones. El gobierno tiene que intervenir para que se gestione un resarcimiento por los cortes”, señaló Van Thienen.

Desde la CCIARG se consideró que es hora que se evalúe la situación del sistema eléctrico para evitar un nuevo apagón, que vuelva a poner en jaque al sector mercantil, y a toda la sociedad.

“Queremos contribuir con el objetivo de que se mejore la realidad económica de nuestra ciudad y de la provincia, pero así, este no podrá ser alcanzado. Uno de los elementos fundamentales es que se garanticen los servicios públicos con el fin también de que se mejore la calidad de vida de todos, y que el sector comercial y productivo tenga la posibilidad de no detener su actividad”, remarcó Van Thienen.