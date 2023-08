Cavani, sobre su presente en Boca: "Me hubiese gustado venir antes"

Edinson Cavani disfruta sus primeros días como jugador de Boca y a la espera de tener su debut que podría ser este miércoles en la revancha ante Nacional, por los octavos de la Copa Libertadores, en la Bombonera, el futbolista dialogó con el canal oficial del club y aseguró que está tan bien que le hubiera gustado arribar antes.

El Matador contó la intimidad de estos primeros días en el país y como jugador azul y oro: "Estoy muy feliz yo y mi familia de estar viviendo esta experiencia, esta nueva etapa en este mundo que es Boca, que tenía muchas ganas de llegar y tratando de ponerme a tiro con los compañeros y prepararme al 100 por cien para cuando me toque jugar".

Para el futbolista de 36 años, lo que está viviendo es un momento único y hasta confesó que le hubiese gustado vivirlo mucho antes: "La carrera de futbolista muchas veces vamos madurando y aprendiendo a disfrutar el presente. Creo que uno de los mejores momentos desde ese punto de vista es el hoy, lo que me pasa y me toca vivir. Uno le da mucho más lugar al corazón, transmitir lo que estás viviendo. Me hubiese gustado venir antes".

Por otro lado, Cavani contó que aún sigue buscando casa para instalarse junto a su familia y detalló cómo se fue acomodando durante estos días en la Argentina: "Me siento bien, los primeros días son los que cuestan por el viaje y adaptarse a las cargas de los trabajos, lo que el entrenador va pidiendo, sumado a la familia que está buscando casa. Siempre cuesta, pero con toda la voluntad y el deseo de que siga marchando bien".

A su vez, el nacido en Salto destacó la importancia de ponerse la camiseta del Xeneize: "Estar acá y ponerme esta camiseta es algo increíble, la verdad que me siento totalmente orgulloso de formar parte del mundo Boca y me llena de orgullo. Siempre digo que uno tiene que buscar el destino donde a uno lo quieran y a mí la gente de Boca me ha demostrado el cariño y ni te digo la confianza de Román que siempre estuvo en contacto conmigo. Se dio ahora y a recorrer este camino juntos".

FUENTE: TYC SPORTS