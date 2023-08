El mediocampista Ezequiel Bullaude fue presentado como nuevo jugador de Boca y ya se entrenó con el primer equipo. El futbolista llega a préstamo desde el Feyenoord de los Países Bajos.

En compañía del presidente del club, Jorge Amor Ameal, el ex jugador de Godoy Cruz fue oficializado como nuevo refuerzo del equipo de Jorge Almirón en la sala de conferencia de prensa de La Bombonera.

"Una vez que me llega el llamado de Boca medio que se descartan las otras opciones, uno sabe lo que significa este club. No lo dude nunca. Ya me probé la camiseta de Boca, es el sueño de todo niño. Es una camiseta muy importante para la historia del fútbol argentino. Estoy con muchas ganas de jugar ya", expresó.

El mediocampista de 22 años detalló en qué nivel llega al club: "Me tocó jugar poco la temporada pasada, me costó la adaptación y el idioma. Mi idea era hacer la pretemporada completa, pero una vez que te llama Boca es imposible decir que no. Hablé con Jorge (Almirón) y me demostró su interés".

"Yo considero que donde más jugué y rendí fue atrás del 9, de volante ofensivo. Peor puedo jugar de interior, más al costado, más al medio. Me siento cómodo ahí, pero juego donde sea", agregó el futbolista que llega cedido desde el equipo de Rotterdam.

Además, el oriundo de Maipú habló de lo que se le viene a Boca con la triple competencia: "Se vienen partidos muy importantes. Al hincha de Boca le prometo dejar la vida en todos los partidos, no hay opción con eso, es lo que amerita este club. De Boca vi un equipo que le gusta tratar bien a la pelota, ofensivo, que llega con gente al área. Hay mucha expectativa por el partido de Copa Libertadores, los chicos están con ganas de dar lo mejor. Lo tenemos que afrontar todos juntos".

"La expectativa es poner lo mejor para cumplir los objetivos. Sabemos cuál es el sueño de todos nosotros y de los hinchas. Vamos a aportar para eso", concluyó Ezequiel Bullaude que firmó contrato hasta junio de 2024.

