Mercado “Multiplicar” ya cuenta con 50 nuevos emprendimientos

En ese espacio, los interesados pueden encontrar una gran variedad de objetos para regalar o para uso personal, siendo múltiples las opciones que se fueron sumando desde el mes de febrero a la fecha.

Stella Maris Achinelli, del emprendimiento “Nuestro Sueño”, valoró lo que está ocurriendo con la propuesta del mercado ya que “acá la gente se encuentra con infinidad de productos. Encuentran desde regalos para hombre, mujer, niños. O para decorar la casa. Hay tanta diversidad en todos los elementos que eso es para destacar. Y pueden venir desde temprano por la mañana, porque está abierto desde las nueve hasta las veinte”, dijo.

Stella Maris tiene con su cuñada el emprendimiento que cuenta con productos realizados sobre madera, vidrio y plástico, entre otros materiales. Dijo que la gente le pide mucho las cajas de té.

“Nos está yendo muy bien, y además lo bueno es que nuestras cosas quedan acá. No las tenemos que llevar, traer y armar. Así que eso nos da la posibilidad y la facilidad de que cuando venden un producto nuestro, si no estuve yo o no está mi cuñada, cualquiera de las chicas que estén lo pueden vender porque se puede pagar también con Mercado Pago y nos llega directamente a nuestras cuentas”.

“Te das cuenta que en la ciudad hay muchísimos emprendedores y cada uno con su toque distinto”, resaltó.