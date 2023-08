Mario Markic: “Me gustaría ser un puente entre el gobierno provincial y el nacional”

El periodista y ex candidato a la gobernación, Mario Markic, estuvo en diálogo con el programa EL MEDIADOR hablando sobre las expectativas para el nuevo gobierno provincial: “Mirándolo a la distancia y por la gente con la que hablo, me dicen que fue verdaderamente una aventura extraordinaria la que hicimos en solo cinco meses de campaña, con escasísimos recursos. Mutar de una persona que era conocida por su rol de periodista a un rol de político, en tan poco tiempo, fue verdaderamente una cosa maravillosa. En lo personal, quedé muy satisfecho, el objetivo ha sido cumplido”, aseguró.

Además, expresó que el triunfo de Vidal “no fue inesperado, pero sí me pareció que fue una gran, una grandísima elección. Es una persona nueva, muy joven, que tiene un gran futuro. Espero que esté acorde con todas las ganas de hacer que tiene”.

En relación a la oposición radical, dijo que “hubo algún problema ahí, ellos se equivocaron en no jugar con nosotros. Tendrán sus razones, pero evidentemente no les fue bien, porque los resultados están a la vista”.

Al ser consultado por si será parte del gabinete del gobernador electo, explicó que es algo que todavía no habló con Claudio Vidal. “Con Claudio solamente nos encontramos, y fue muy gentil invitarme al carromato cuando ganó, al palco improvisado que se hizo frente a la sede. Él me abrazó y me agradeció por todo”.

Después habló de Javier Belloni y Pablo Grasso, y opinó que “ellos no tenían nada para ofrecer. Con esto no quiero decir que no tengan gestión como intendentes, lo que no tienen es posibilidades para ofrecer como gobierno ”.

Por otro lado, descartó la posibilidad de ir por la intendencia y manifestó que “si yo voy ahora y juego a la intendencia, sería como que estoy buscando cualquier cosa: si no me queda una, me pongo la otra. A mí no me gustan ese tipo de cosas. Tampoco creo que yo pueda ser competitivo frente a personajes que verdaderamente tienen gestión y que no ha sido mala. Según tengo entendido, la de Grasso fue buena, a pesar de que tampoco me parece que sea una cosa extraordinaria”.

Al hablar sobre su futuro en la política, apuntó que le gustaría “ser un puente entre Buenos Aires o el Gobierno Nacional y la provincia, de tal modo que pueda facilitar muchas cosas. Yo creo que Claudio Vidal es una persona que hace muchas cosas con muy poco discurso, y eso a mí me entusiasma mucho. Porque todo mi discurso, ustedes recordarán, estaba basado en el desarrollo”.

Sobre el triunfo de Milei en las Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias, sostuvo que “es un voto de PASO, después cuando se presenta la realidad, creo que va a ser otra cosa. La gente busca la seguridad, busca la certeza, busca lo que sea posible. Lo cual no te garantiza nada, por lo que no sería uno tan temerario de jugarse por Milei”.