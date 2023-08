Sergio Romero tras los penales ante Racing: "Me voy con dolor y tristeza al mismo tiempo"

Sergio Romero fue una vez más el héroe de Boca Juniors. Gracias a sus atajadas, el conjunto xeneize pudo imponerse en 4-1 en la tanda de penales a Racing y lograr el pase a las semifinales de la Conmebol Libertadores.

Tras la clasificación, habló en el campo de juego y se refirió a su fanatismo por el equipo a quien dejó eliminado, la Academia: "Me tocó hacer las cosas bien y no pude festejarlo porque soy hincha y amo a este club".

A su vez, se expresó sobre el trato que recibió del hincha celeste y blanco: "Me voy con dolor y tristeza al mismo tiempo. Que la gente me putee no me gusta, yo soy hincha de Racing. Acá vine a demostrar que estoy vigente".