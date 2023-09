Matías Treppo: “El pilar fundamental de nuestra gestión va a ser la transparencia”

Matías Treppo, concejal, confirmó su candidatura a intendente de Perito Moreno, en diálogo con EL MEDIADOR, quien confirmó su candidatura: “Ahora vamos a Río Gallegos a presentar la documentación”.

Dentro del espacio de Por Santa Cruz, Treppo será candidato a intendente de Perito Moreno: “Uno no deja de tener la afiliación partidaria, sigo siendo afiliado de la UCR, en ese caminar he participado con dirigentes. En este caso hemos entendido y escuchando lo que la ciudadanía nos demandaba. Era necesario crear un frente más amplio, no se logró”.

“Perito Moreno es una ciudad donde hace 20 años no se genera una alternancia, es un modelo acabado, y los ciudadanos lo piden”, indicó.

Asimismo, Treppo aseguró: “La gente no se siente representada, no siente que el municipio sea transparente”.

“El pilar fundamental de nuestra gestión va a ser la transparencia, nosotros no tenemos ni un solo informe desde que soy concejal, no tenemos las licitaciones, todo esto degrada al municipio. Nosotros vamos a ir con un municipio transparente”, agregó.

Posteriormente, respecto al frente electoral dijo: “Somos Por Santa Cruz y tenemos varios partidos dentro, doce listas dentro como frente electoral. Hemos perdido muchas oportunidades como localidad, vamos con una gran ilusión”.

Además, hizo un balance del triunfo de Javier Milei en las PASO: “ES lo que la ciudadanía optó por elegir, en Perito ganó Milei, es un llamado de la atención de los vecinos que quieren un cambio. Cada uno va a evaluar y pensar su voto, ahora en la elección general puede ratificarse y hasta puede ganar en primera vuelta”.

“Nosotros no vamos con una candidatura presidencial, cada uno tiene su postura. Hoy no llevamos candidatura presidencial, vamos sin presidente, dejamos con la libertad de optar por quien crea que mejor puede manejar la situación”, sumó.