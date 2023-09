Abogado de CFK dijo que la justicia es “reticente a investigar" el vínculo con la política

El abogado Marcos Aldazabal, quien patrocina a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, advirtió que "la Justicia es muy reticente a investigar" las líneas que establecerían vínculos entre la política y el atentado a la titular del Senado.

El letrado cuestionó el "nivel de obstrucción de la Justicia que tuvo la jueza (María Eugenia Capuchetti) en todo este proceso" y remarcó: "En relación con la pista política pedimos que se investiguen de verdad muchísimos indicios que hay de que podría haber habido gente atrás, en relación con Milman en particular. Hay varios indicios, varias pruebas".

Sin embargo, Aldazabal se quejó de que a la hora de pedir medidas de pruebas "siempre hay una demora y parálisis de parte de la jueza y el fiscal (Carlos Rívolo) que complican todo".

"Con esas obstrucciones, es muy difícil", lamentó el letrado, quien reiteró su reclamo para que "se investigue como hay que investigar".

En declaraciones radiales, el integrante del equipo legal de Cristina Kirchner consideró que "la Justicia es muy reticente a investigar" ciertas líneas que establecerían vínculos entre dirigentes políticos y el intento de magnicidio de Cristina Kirchner.

"Si esa bala hubiera salido, habría cambiado nuestra historia para muy mal. Hubiera sido realmente dramático para nuestra democracia", aseguró Aldazabal.

Al ser consultado sobre el impacto del atentado en la población, el abogado indicó que "con un Poder Judicial que ante un hecho que puso en riesgo la democracia no investigó nada y trata de bajarle el precio todo el tiempo, eso no ayuda en la concientización".

"A Cristina nunca la quieren tratar como víctima: siempre como imputada", agregó.

Finalmente, el letrado también criticó la decisión de no unificar la investigación al grupo Revolución Federal con la del atentado: "Esto de dividir las causas es algo muy típico de Comodoro Py para no investigar. No tiene ningún sentido. Nosotros siempre dijimos que todo se tiene que investigar en conjunto".

FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS