Raúl Casco, candidato a Concejal en El Chaltén acompañando la figura del gobernador electo Claudio Vidal, dialogó con EL MEDIADOR, de cara a las elecciones de octubre: “Venimos trabajando hace años en esta realidad de la situación actual que está pasando, si bien venimos trabajando desde nuestro Merendero, las Cooperadores, vemos la situación que no da para más”.

“Venimos haciendo una militancia social, nos vemos identificados con la política de Claudio Vidal y nos sumamos, vemos que la actual conducción en la provincia y municipalidad, nos tienen abandonados. Hay una falta de decisión política y ante esta decisión tenemos que decir presente”, expresó.

Y continuó: “Viajamos a Pico Truncado, nos reunimos a los cuatro días de que Claudio fuera electo gobernador, nos pidió seguir trabajando y siendo la voz para los vecinos, nos pidió trabajar con claridad y transparencia”.

“Basta de trabajadores estatales, necesitamos un gobierno productivo, un gobierno donde se va a priorizar el trabajo, la salud, y el techo digno. Vidal nos derivó a trabajar con parte de su gente, haciendo hincapié en una Santa Cruz productiva”, dijo.

Y continuó: “El 70% de los trabajadores están en negro, acá hay trabajadores que trabajan 16 horas por día. Hay que apoya al empresario, pero tiene que aportar lo suyo. Tenemos que construir una sociedad donde se pueda vivir dignamente, hoy en el Chaltén tenemos una temporada buena, pero la gente no llega a fin de mes. Estamos trabajando con el turismo, para un Chaltén con 360 días del año”.

Asimismo, puntualizó: “Tenemos el problema de la crisis habitacional, pero estamos a dos días de quedarnos sin gas, tenemos una planta de gas. No estamos conectados al Gasoducto, el pueblo está explotado y no alcanza el agua ni el gas, hay que ampliar la planta de gas hasta que llegue el Gasoducto, no hay inversión”.