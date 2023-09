Cabe mencionar que estos acuerdos buscan fortalecer las acciones relacionadas con la infancia y adolescencia en Santa Cruz. En la oportunidad, también se entregó de equipamiento y órdenes de pago a distintas instituciones.

Al dirigirse a los presentes, Alicia consideró que todas las gestiones que se llevan adelante “tienen que ver con políticas que hacen a la familia y a la niñez, para nosotros son muy importantes, de hecho, en todas las políticas que tienen que ver con el Gobierno Provincial el eje es siempre la familia, porque si varias familias de la comunidad se organizan de una manera adecuada tenemos canales de prevención en todos los ámbitos”.

Al mismo tiempo valoró la capacitación de los equipos de gestión, dado que “es un valor muy importante, porque en la medida en que nosotros nos capacitamos vamos a brindar mejores servicios a nuestra comunidad; quizás no es algo tangible cómo es esto, pero queda y se deposita en cada uno de nosotros, y florecen acciones o proyectos, programas”.

Luego se dirigió a “Gabriel, Mariano, Liliana, más allá de esa apuesta que ustedes hacen en las políticas de infancia, quiero agradecerles infinitamente porque siempre tenemos respuestas”. En este sentido, recordó: “Gabriel (Lerner) vino muchas veces a visitarnos y siempre con las manos y el corazón amplio. Esta vez con casi 45 millones. No es lo más importante, lo importante es lo que se desarrolla a través de esto. Los convenios específicos dirigidos a familias específicas, a chicos y chicas con TEA, a Medalla Milagrosa que es uno de nuestros primeros jardines maternales, donde el Gobierno Provincial también apuesta porque tiene personal que es del gobierno con el que ayudamos a la guardería. Ellos ponen lo suyo, y cuando todos juntos atamos ese círculo se hace fuerte y potente, porque el accionar no tiene que ser de una sola institución. El accionar tiene que ser de las ganas del conjunto”.

Sobre el desarrollo de los proyectos la Gobernadora mencionó como ejemplo a las promotoras de los CIC: “Tienen fuerza porque tienen ganas de seguir transformando y cambiando, es decir, que hay toda una fuerza que avanza y eso es lo que no tiene que parar jamás”.

“Está en nosotros que estas ruedas avancen. A veces es necesario explicarle a la comunidad más: por qué avanzan. No es mágico, hay mucho trabajo; un proyecto demanda un conjunto de voluntades, distintas discusiones" porque es necesario "ver qué impacto tienen, cómo va dirigido, cuál es realmente la transformación, hacia dónde va ese derecho, porque fundamentalmente las políticas de niñez y familia tiene que ser de derechos” destacó.

El trabajo social “no es simple, es una tarea artesanal, que exige miradas especiales y eso es lo que valoro de todo el equipo que se dedica a esa tarea, que no sale en los grandes titulares, sale cuando hay algún problema, pero el trabajo diario no sale, y sin ellos y ellas no estaríamos colocando las bisagras que estamos colocando” afirmó.

Asimismo, agradeció a los intendentes que se suman con proyectos y luego reciben la respuesta: “Los intendentes y las intendentas se suman presentando proyectos, viendo el impacto y eso es trabajar con seriedad, es cuidar los fondos, pero fundamentalmente a las familias, a los niños y a las niñas santacruceñas”.

En otro momento de su alocución, Alicia subrayó el trabajo que despliega todo el equipo de la Secretaría de Niñez y el de Desarrollo Social, “porque la tarea que hacen no es fácil; en algún momento me tocó hacerla de manera directa y tiene una complejidad y un cuidado muy pero muy especial, porque ustedes saben que a través de una actividad o de un gesto de cada uno o una de ustedes pueden abrir todo un proyecto de vida para los chicos y las chicas, o una equivocación de ustedes puede cerrar esa puerta, de allí la responsabilidad”.

La gobernadora se dirigió a todos los presentes con un mensaje: “No bajen los brazos. Siempre miren que cada acción de ustedes tiene un impacto especial, abracen al otro, háganlo con amor. Es tan necesario acá y en Santa Cruz que nos abracemos y que nos sintamos con ganas de transformar como ustedes no tienen idea”.

Finalmente, abogó por el trabajo articulado: “Tenemos que ser un equipo. Santa Cruz tiene que ser un equipo que siga construyendo más y mejor calidad, y más desarrollo humano. Es casi un mensaje el trabajar, pero fundamentalmente saber que ese abrazo es importante porque transmite no solamente calidez sino solidez y amor por los otros y las otras, muchas gracias”.