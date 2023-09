El director del Hemisferio Occidental del FMI, Rodrigo Valdés, consideró que una eventual dolarización en Argentina como propone el candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, no sustituye la necesidad de “una política fiscal sostenible que lleve a tener deudas no demasiado altas”.

En una entrevista con el diario El País de España, Valdés consideró que la dolarización “requiere de mucho apoyo político que van a tener que buscar” los que acompañan a Milei en su propuesta.

Consultado sobre si el Fondo seguiría apoyando a la Argentina si se aplica una dolarización, expresó que “algo muy importante para nosotros es que lo que uno haga en el mundo monetario cambiario no sustituye lo que es necesario hacer en el mundo fiscal”.

Esta parte, continuó Valdés, “requiere un esfuerzo enorme de los países y siempre uno entiende que el corto plazo y el largo plazo están en tensión”.

“Pero aquí no hay sustituto para lo fiscal. Todos los países requieren una política fiscal sostenible que lleve a tener deudas no demasiado altas, y dolarizar o no dolarizar no sustituye esa tarea”, completó el economista chileno, quien se desempeña en su cargo en el FMI desde marzo de 2023.

“El programa del señor Milei implica la dolarización y eso no implica no tener un programa con el FMI”, dijo. Sin embargo, expresó que para el organismo de crédito multilateral “es central reconocer la forma que organiza un país su política monetaria, su política cambiaria, temas que son de plena soberanía”.

La Argentina mantiene un programa de créditos con el FMI por US$ 45.000 millones heredado de la gestión de Mauricio Macri, y el programa de refinanciamiento de este préstamo fue suscripto en 2022 , durante el gobierno de Alberto Fernández .

En agosto de 2023 fueron reformuladas las metas a raíz de la sequía que padeció el país y que afectó la cuenta de reservas.

A la fecha, el país recibió desembolsos por US$ 36.000 millones del programa que básicamente sirve para repagar los vencimientos del programa anterior.

El plan pactado con el Fondo requiere de una nueva revisión en noviembre próximo, tras las elecciones presidenciales en la Argentina, para activar un nuevo desembolso de cerca de US$ 3.000 millones. (DIB)