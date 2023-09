Esta semana se reeligieron autoridades de la Cámara Inmobiliaria de Santa Cruz, quedando en la presidencia Pedro Uribe, en la vicepresidencia Yanina Ramírez Vieytez y en la tesorería Graciela Martínez.

El grupo que buscará la Personería Jurídica, tiene como objetivo principal que se promulgue la Ley de Corredores Inmobiliarios de la Provincia, proyecto que regula la profesión y está trabado hace más de treinta años en la Honorable Cámara de Diputados.

Al respecto, Ramírez Vieytez contó que representan a un sector interesado en avanzar en la legislación para la creación del Colegio afín que los unifique bajo parámetros de funcionamiento.

En diálogo con EL MEDIADOR comentó: “La idea es juntar a todos los inmobiliarios, universitarios y no, para hacer fuerza para que salga la ley de Corredores inmobiliarios, siendo la provincia de Santa Cruz la única que no tiene colegio profesional, con todo lo que eso implica. En esto todos los colegios profesionales trabajan en conjunto sobre la nueva ley de Alquileres, Santa Cruz no tiene representante”.

De todos modos, destacó: “Hoy gracias al diputado Martín Chávez, está avanzando este proyecto de ley que se tratará en la próxima sesión el día jueves. A nivel nacional está la ley 20.266 que fue modificada por la 25028 que rige en toda la Argentina, cada provincia tiene que sacar su propia legislación, Santa Cruz no lo tiene siendo eso muy importante”.

“Esta ley sería una buena forma de irse promulgando esta ley, seguramente se termine de reglamentar en la próxima gestión. Hay un consenso de todos los sectores, que nos dan el apoyo”, agregó.

Posteriormente, puntualizó: “Ha habido muchas estafas de inmobiliarias virtuales, roban imágenes, piden seña sin mostrar el inmueble. Nosotros no alquilamos ni señamos sin mostrar el inmueble primero. Cuando uno va a alquilar tiene que ir a una inmobiliaria con un auxiliar capacitado y matriculado”.

Ley de Alquileres

En otro tramo, se refirió a la Ley de Alquileres que se debate por estos momentos en el Senado: “Mi postura es unánime, la reforma de la ley viene más que todo por la instancia de la Federación de Inquilinos, la ley se promulgó con todas las modificaciones. En una economía tan inestable, ambas partes fueron perjudicadas. Para mi debería hacerse una modificación urgente”.

“El plazo hay que modificarlo, las actualizaciones tienen que ser en periodos más cortos. Hay que declarar todos los contratos ante AFIP, hay propietarios que tienen dos propiedades y es la jubilación de ellos. Se tiene que acordar el precio de la actualización y llegar a un consenso de costo vida, así es equitativo para ambas partes”, cerró.