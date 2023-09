Luego de lo que fue la dura derrota de Los Pumas frente a Inglaterra por 27-10 en el estadio Vélodrome de Marsella, en lo que significó el debut de ambos equipos en el Grupo D del Mundial de Rugby Francia 2023, varios jugadores argentinos y el entrenador Michael Cheika pasaron por los micrófonos de World Rugby y analizaron lo que fueron las acciones de un partido en el que el conjunto albiceleste a pesar de contar con un hombre de más jamás pudo hacer pie y se vio superado por el conjunto británico.

Julián Montoya (Hooker y capitán)

Acerca del público argentino:

“Quiero agradecer a los argentinos que vinieron a alentarnos aquí a Marsella y a quienes nos acompañaron desde sus casas”.

Acerca del partido:

“No fue el partido que queríamos, perder contra una muy buena selección de Inglaterra que hizo muchas cosas bien. Rescato la actitud que tuvimos hasta el último minuto que fue algo positivo”.

“Es el primer partido de un torneo largo. Tenemos que mejorar rápido varias cosas y pensar en los partidos que vienen”.

Acerca del try que anotaron en el final y crear momentum para el resto del torneo:

“La actitud hasta el último minuto para anotar ese try es importante. Tenemos que analizar porque no lo hicimos durante los 80 minutos”.

Acerca de las formaciones fijas:

“Tenemos que dar un paso adelante. Cometimos errores no forzados pero es cierto que Inglaterra tiene un muy buen pack. Tenemos que mirar todos para adentro.”

Acerca de los errores no forzados:

“Tenemos que cambiarlos y mejorarlos, estos errores dependen de nosotros.”

Acerca de la disciplina del equipo:

“En términos de disciplina, cada partido de la RWC tiene un nivel diferente. Debemos tener más disciplina, ellos son muy buenos en los puntos de encuentro. Tenemos que tomar esa oportunidad y no esperar a que te aparezca. Nos dejamos presionar mucho y se nos pusieron muy arriba en el marcador. Tenemos que estar juntos y esperar por el próximo partido.”

Acerca del saludo de sus compañeros del Leicester Tigers de Inglaterra:

“Me saludaron y me desearon suerte. No mucho más.”

Michael Cheika (Entrenador)

Acerca de que no fue la mejor actuación de Argentina:

"Prácticamente todo lo que podía salir mal salió mal. Creo que dejamos que el juego se detuviera y se reiniciara demasiado. Inglaterra aprovechó muy bien las circunstancias y todo el mérito es para ellos".

Acerca del próximo partido de Argentina contra Samoa:

"El mundo no se terminó. Todavía tenemos trabajo por hacer para clasificarnos. Nuestros jugadores aprenderán mucho de esta experiencia. Tenemos muchos jugadores novatos en partidos de la Copa del Mundo y aprenderán una lección de cómo debemos estar preparados cuando llegue el momento".

Acerca del partido:

“Jugamos sin dar ese paso adelante. No nos hicimos cargo del partido y cometimos muchos errores. No pudimos jugar territorialmente en su cancha y no generamos muchas situaciones para anotar. Siempre que hicimos penales nos marcaron puntos. No supimos cómo neutralizarlos y no pudimos cambiar el curso del partido a partir de nuestros errores.”

Acerca de si cambiaron la preparación:

“No es que cambiamos la preparación, no tuvimos la mentalidad de tomar el partido. Jugamos esperando tener una oportunidad en vez de generarlas. Claro que el mundo no termina hoy, volveremos a jugar en dos semanas y las cosas hoy no funcionaron. Es cierto que no es sencillo y hay que tener paciencia ya que tenemos muchos debutantes en una RWC. No necesitamos cambiar mucho, hay que ejecutar.”

Acerca de los errores:

“Nos costaron muchos puntos en contra, nos faltó enfocarnos en lo que debíamos hacer. Hubo errores no forzados pero en los entrenamientos venimos ejecutando bien aunque es clave hacerlo en los partidos. Tenemos que estar listos para afrontar estas dificultades.”

Acerca de Joel Sclavi:

“No tenemos en claro si se lesionó, pero sí tuvo un golpe en la costilla.”

Acerca de las virtudes del rival:

“Inglaterra manejó el partido muy bien y los tiempos del mismo. Ford estuvo muy bien y el campo de juego es pequeño. Tuvieron un juego fluido, no solo fue la puntería de Ford a los palos sino como pateó para posicionar al equipo.”

Acerca de las formaciones fijas:

“Me sorprendió en algunos fallos, en dos penales cuando estábamos avanzando. Hubo varios lines donde éramos cinco y ellos seis. No fue claro en estas situaciones y no creo que hayamos tenido dificultades en el scrum. Las formaciones fijas son más técnicas para cada árbitro, cambia partido a partido.”

Lucio Cinti (Centro)

Acerca del partido:

“Ellos presionaron mucho. No tuvimos tantas pelotas en ataque aunque tampoco defendimos tanto porque ellos jugaron mucho con el pie. Se dio un partido trabado y con imprecisiones”.

“Es duro perder. Pero mejor que pasó en el primer partido. Ahora tenemos que intentar dejar atrás lo de hoy y encarar lo que queda que son tres partidos duros. Tenemos que enfocarnos en ellos”.

Acerca del plan de Inglaterra:

“Ellos fueron más inteligentes con el juego con el pie. Nos pasaron bastante presión y nos complicaron. Patearon muy cómodos en sus términos y no los pudimos presionar nosotros”.

Marcos Kremer (Tercera línea)

Acerca de los aspectos en los que fue superior Inglaterra:

“Nos superaron en todo sentido. En las formaciones fijas anduvieron muy bien. Nosotros quizás también pero no pudimos hacer diferencia. En el juego en general, ellos se largaban más, hacían el juego que querían hacer un poco más que nosotros, que nos costó esa conexión entre jugadores”.

“Lo que da más bronca hoy es que hicimos un trabajo muy grande, que queríamos hacer otra cosa y no pudimos plasmar nada de eso en la cancha”.

Acerca de qué debe mejorar Argentina:

“En este momento pienso que necesitamos manejar más los partidos y hacernos más cargo de un buen ataque más que buscar la defensa como bandera. Mañana, cuando revisemos el partido, lo analicemos y veamos qué pasó, tendremos alguna respuesta más concreta”.

Acerca de cómo se siente personalmente:

“En lo personal me siento contento de haber jugado los 80 minutos. Venía de una sanción y de mucho tiempo sin jugar así que estoy aprovechando cada minuto para sumar ritmo y subir mi nivel. Ahora, tenemos que prepararnos en estos días que tenemos para el siguiente partido”.

Emiliano Boffelli (Wing)

Acerca del partido:

“Ellos tenían muy claro lo que iban a hacer. Salieron en el segundo tiempo a hacer eso, a disputar la pelota en el aire. Nosotros no lo pudimos resolver. Inglaterra supo manejar bien el partido y nos costó conseguir la pelota. Se hicieron fuertes, sacaron penales y se fueron alejando en el resultado”.

Acerca de lo que no funcionó el debut:

“No logramos imponer presión a los pateadores, que patearon muy cómodos. Tampoco metimos presión suficiente cuando pateábamos y la traían a mitad de cancha con bombas arribas arriba, jugando bien con el pie. Hablamos mucho del “post kick” y creo que no anduvo”.

“No supimos manejar la superioridad numérica. Ellos ralentizaron el juego y nos acordamos tarde de lo que tendríamos que haber buscado, que un juego de fases y velocidad. No tengo dudas de que vamos a mejorarlo y que en los próximos partidos vamos a poder demostrar lo que venimos entrenando”.

Acerca de cómo encaran lo que sigue:

“Estoy es un Mundial. No arrancamos como quisimos, obviamente, pero nos quedan finales y las vamos a encarar de esa manera”.

