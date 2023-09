Jairo Henoch Guzmán: "Hemos triplicado la cantidad de fiscales que tuvimos en las PASO"

Jairo Henoch Guzmán, apoderado Libertad Avanza en Santa Cruz, dialogó con EL MEDIADOR quien se refirió a la fiscalización de boletas de cara a las próximas elecciones de octubre: “Estamos ansiosos y contentos a la vez porque en la sociedad hay un cambio con las ideas de Milei. Estamos trabajando fuerte para convocar a los vecinos y a todas las personas que quieran un cambio real que fiscalicen para cuidar las boletas el día de la elección”.

“Soy el apoderado de La Libertad Avanza en la provincia de Santa Cruz. Ahora estamos trabajando para tener un fiscal por mesa en toda la provincia. Cosa que no pudimos tener en las PASO”, puntualizó.

En otro aspecto, sostuvo: “Lamentablemente Milei en las mesas no sacó un solo voto, eso significa que se robaron los votos. Los votos en blanco tienen que ver con eso, queremos que no vuelva a pasar. Estamos trabajando fuerte para tener un fiscal por mesa”.

Y continuó: “En Pico Truncado hubo mesas que no pudimos fiscalizar. Tenemos personas que se denominan libertarios, por eso sacamos un comunicado días atrás, como Rubén Ferrara y Guillermo Carnevale que dicen que son del partido de Javier Milei. No representan a Milei ni están en La Libertad Avanza. Yo soy el representante federal ante la Cámara Federal del partido, soy el apoderado de La Libertad Avanza. Me designó el staff de La Libertad Avanza”.

Por su parte, sobre el trabajo que vienen realizando en la fiscalización, precisó: “Venimos muy bien con la consigna de buscar fiscales para cuidar el voto, el voto es para que la gente pueda tener un cambio. Hemos visto un vuelco luego de las PASO para trabajar en la fiscalización porque mucha gente entró al cuarto oscuro y no encontró las boletas”.

“Nos falta, hemos triplicado la candidata de fiscales que hemos tenido para las PASO. Estamos trabajando porque queremos conseguir un fiscal por mesa, es ambicioso, pero creemos que lo podemos lograr”, amplió Henoch Guzmán.

Consultado por la imagen de Milei en la provincia de Santa Cruz: “No creemos que haya que hacer el trabajo de militancia porque la gente sabe qué representa Javier Milei, ahora explicamos en detalle ciertas propuestas. Explicamos en detalle el plan de gobierno. Lo que vende Milei es transparencia y esperanza. No hace falta venderlo, pero hay que explicar en detalle cierto tema”.

Por último, detalló para quienes quieran fiscalizar el local está ubicado en Sarmiento 143 “quienes quieran 2966675819 es el número oficial del partido, si quieren fiscalizar pueden hacerlo a través de la página www.milei2023.com.ar ponen sus datos y ellos los comunican con nosotros”.