El candidato de MOVERE, Mauricio Gómez, es candidato a concejal de Las Heras por el sublema “Siempre Pensando En Vos” que lo acompañan Irusta Cindy, Marcelo “CHELO” Sanchez, Sosa Noelia, Bilbao José, Mendivil Mariana, Pierrastegui Luciano, y Tejerina Marta.

En diálogo con EL MEDIADOR, sostuvo: “Van ocho años que ocupo la Secretaria de Gobierno, pasé por otras secretarias del Municipio, creo que llegó el momento de acompañar desde el Concejo, mi tarea va a acompañar a los proyectos y ordenanzas para la localidad, voy a acompañar a Antonio en la tarea de la intendencia, estamos muy bien posicionados, la aceptación de la gente es increíble”

“Buscamos jerarquizar el Concejo Deliberante, la tarea que llevamos a diario en el Ejecutivo realizarla en el Concejo Deliberante. Ser el Ejecutivo dentro del HCD acompañando a los concejales que llegan sin mucha instrucción”, amplió Gómez.

Respecto a sus propuestas, puntualizó: “Tenemos un proyecto al año 2035 donde vamos a presentarlo, para obras de infraestructura, servicios, actividades deportivas, culturales, que están planeadas. Queremos que el intendente acompañe esta propuesta y se continúe con lo que está bien hecho. Es la continuidad del partido MOVERE de José María y Antonio”

“Tenemos un límite que es la provincia, en este caso no lo debemos tener porque tenemos una buena relación ahora con Vidal, los limites y barreras ya no los tenemos. Primero es comenzar a trabajar sobre los servicios de infraestructura tanto de agua, gas, cloacas, que es lo más urgente. Y después todos los entes provinciales que no funcionan como la Caja de Servicios Sociales, mejorar las cuestiones en colegios y trabajar en conjunto con gerentes locales”, concluyó.