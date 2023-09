Ángeles Especiales cumplió 19 años de vida: "Queremos ampliarnos porque tenemos mucha demanda"

Se viene un nuevo aniversario Ángeles Especiales, una asociación santacruceña ayuda a niños, jóvenes y adultos que tienen múltiples necesidades.

En este contexto, Violeta Oyarzun, Presidenta de Ángeles Especiales, dialogó con EL MEDIADOR sobre el evento por el aniversario que se realizará el viernes 13 de septiembre donde se celebrará 19 años de la asociación: “Se va a hacer un reconocimiento a dos personas que se jubilan, están invitados funcionarios provinciales, y otras sorpresas”.

“Comenzamos con once chicos, hoy tenemos 150, hemos crecido muchísimo más. Hay pacientes en lista de espera que no podemos ingresar por falta de espacio, falta de profesionales. La idea es seguir creciendo y no parar”, indicó.

Seguidamente, precisó qué profesionales faltan: “Nos falta docente especial, terapista ocupacional, una fonoaudióloga, en primera instancia”.

“Entre los tres centros hay 150 chicos. Somos 89 personas trabajando, somos de la Comisión Directiva, están los directores y coordinadores de cada área”, aseguró Oyarzún.

Y puntualizó: “Los chicos tienen todas las terapias que necesitan, tienen talleres de recreación, ahora firmamos un convenio con la Municipalidad, están teniendo pileta dos veces por semana, que les da mucha felicidad. Tienen carpintería, panadería y muchos talleres. Desayunan, almuerzan y meriendan, ellos se sienten felices, este es su lugar”.

Cabe recordar que Ángeles Especiales nació el 13 de septiembre del año 2004. Al respecto, recordando un poco la historia de Ángeles Especiales, expresó: “Con Nadia Lafuente, nos conocíamos desde que nuestros hijos tenían 3 años, hoy tienen 35 años. Toda una vida juntas estuvimos y de mucha lucha, una mujer que me enseñó mucho”.

“Queremos ampliar el edificio de Chacra como el de Santa Fe que es el que más necesidad tiene porque hoy hay mucha demanda y no podemos ingresar a más pacientes”, cerró.