Desde que recuperó su libertad, L-Gante brindó varias entrevistas en donde habló de sus días detenido. Sin embargo, en las últimas horas, se animó a confirmar que tuvo una relación con Wanda Nara.

“Yo, en mi vida, tuve una sola novia que fue Tamara Báez (con quien tiene a su pequeña, Jamaica) y me separé hace ya un año. Me separé y me emocioné con la fama”, comenzó diciendo el músico en una entrevista que dio al programa Cross Over (Vorterix).

“Después, lo más cerca que estuve de una relación fue Wanda y hasta ahí. Lo demás... todo de paso”, agregó L-Gante, dejando en claro que mantuvo una breve historia de amor con la mediática.

Tras escucharlo, el conductor quiso ahondar más en este tema: “¿Hablaste con Wanda?”, consultó. Y sin problema, Elian respondió: “¿Al salir (de la cárcel)? Sí, piola. Mantengo siempre el contacto, re de 10″.

FUENTE: MINUTO UNO