Messi: "No sé si llego al próximo Mundial"

Lionel Messi habló esta jornada con Migue Granados en "Olga", el programa de streaming que tiene el humorista, y reveló detalles de su posible participación en el Mundial 2026. "No sé si llego", adelantó.

El capitán de la selección argentina explicó sus motivos: "No lo pienso todavía porque esta lejos, sí que pienso en la Copa América, el objetivo es llegar bien a la Copa América en Estados Unidos. Va a estar lindo porque pasamos la Copa Centenario que jugamos acá que fue muy linda, perdimos la final pero el proceso lo disfrutamos muchísimo, hay estadios, ambiente, viajes, es lindo. Después de la Copa América se verá, depende como me encuentre yo".

"Pasaron los años y hay que ver como me voy sintiendo. Quizá la liga el ritmo de los partidos es otro. Iré viendo el día a día como me encuentre. Faltan 3 años todavía", aseguró al respecto Messi sobre el Mundial 2026.

Sus planes para el retiro

"No pensé qué hacer después del retiro. Tampoco quiero pensarlo, porque quiero seguir disfrutando de lo que hago. Di un paso importante, el hecho de dejar Europa y venir acá, pero no quiero seguir pensando en el siguiente paso sino disfrutar lo que más puedo porque lo que más quiero es jugar. Tengo la suerte de hacer un laburo que me encanta, lo disfruto haciéndolo, si bien tengo responsabilidades y objetivos, no deja de ser algo que hice desde chico y disfruto haciéndolo", manifestó un Messi aún vigente.

"¿Qué voy a hacer? No se, me gusta todo lo relacionado con el fútbol, me gusta estar con chicos, enseñar, el hecho de director deportivo también pero no sé por donde voy a arrancar", tiró el astro argentino al respecto.