Agustín Rossi a Victoria Villarruel: "Me hacés acordar a Astiz, sos una infiltrada de la democracia"

Los postulantes a vicepresidente de Argentina participaron este miércoles por la noche del primer debate de campaña televisado en este 2023. El primer cruce picante apareció durante el derecho a réplica del primer bloque, cuyo eje temático era Economía inflación y trabajo. Allí, la candidata de La Libertad Avanza , Victoria Villarruel, y el del oficialismo, Agustín Rossi, protagonizaron un tenso intercambio que tuvo frases duras como: "Me hacés acordar a Astiz, sos una infiltrada de la democracia".

Agustín Rossi, de Unión por la Patria, salió al escenario con algunas dificultades en su discurso, pero fue ganando confianza. Así, en el derecho a réplica de 30 segundos, comenzó su alocución afirmando que “Villarruel en la Argentina no vive”, en respuesta a las críticas que realizó la libertaria en materia económica.

“Llevamos 36 meses consecutivos de crecimiento de empleo asalariado del sector privado, la serie más larga desde que se mide este indicador. Las principales actividades económicas que han empujado este crecimiento han sido Hotelería y gastronomía y Construcción. ¡Oh, sorpresa! Las dos están apalancadas con políticas públicas que lleva adelante el Estado nacional. El plan Previaje y las políticas de obra pública y de construcción de vivienda en Argentina”, defendió Rossi al oficialismo.

Villarruel a Rossi: "Vive en una galaxia totalmente desconocida"

Sin quedarse atrás, Victoria Villarruel contestó: “Realmente, Rossi vive en una galaxia totalmente desconocida, porque no puede ignorar que hay un 40% de pobres, que hay un 20% en la indigencia, que hay una emisión monetaria descontrolada” y ya, dirigiéndose directamente al candidato a vice del oficialismo lo acusó: “Evidentemente, vivís en otro planeta, en el cual tenés un empleo seguro, trabajás en el Estado hace más de 20 años y no tenés ni conciencia de lo que está viviendo el pueblo argentino”.

“Un pueblo argentino que hoy no tiene trabajo, no tiene comida, no puede alquilar y no puede desarrollar su proyecto de vida en nuestro país”, exclamó Villarruel.

Gritos durante el debate vicepresidencial

El debate libre entre los candidatos comenzó con Luis Petri, de Juntos por el Cambio, asegurando que “el kirchnerismo te roba”. Al ser interrumpido por los conductores de A dos voces, quienes aclararon que se podían ir interrumpiendo para hacer avanzar el diálogo, Victoria Villarruel tomó la palabra: “Yo quiero preguntarles a los cuatro señores que están acá debatiendo, que juntan entre los cuatro 76 años en la función pública, ¿de qué manera piensan arreglar la situación de la cual ellos son responsables?”.

Sintiéndose aludido, Rossi comenzó a contestarle a la candidata libertaria: “Se sabe que nosotros hace tiempo estamos en la función pública. Lo que no se sabe es de qué vive ella”, sugirió el oficialista, señalando hacia Villarruel y recibiendo algunas risas dispersas del público. “Recién ahora, es la primera vez que tiene un trabajo declarado. Nunca se supo de qué vive Villarruel y no sabemos si queremos seguir averiguando”, completó.

La candidata de La Libertad Avanza subió el tono y replicó: “Entiendo que de la mentira hacés tu táctica porque tranquilamente podías averiguar desde cuándo trabajo. Si tus fuentes son las redes sociales y fuiste titular de la AFI, explicame cómo podés ignorar un hecho que es notorio”.

Agustín Rossi: "Nadie te cree que sos una mosquita muerta, Villarruel"

“La primera vez que sacaste un CUIT y un CUIL fue cuando fuiste diputada nacional, entonces nunca trabajaste. Nunca trabajaste, decí a dónde entonces”, insistió Rossi, mientras Villarruel gritaba: “Ponete a trabajar, Rossi”. “Trabajaste en negro y estabas evadiendo, ¿quién te pagaba?”, insistió el vice de Sergio Massa y Villarruel le dio la razón: “Como muchos argentinos, no estigmatices a quienes trabajan informalmente”.

“Nadie te cree que sos una mosquita muerta, Villarruel”, lanzó Rossi, mientras la vice de Javier Milei aseguraba: “Para haber sido titular de la AFI no tenés ninguna información”.

Nicolás del Caño ingresó en el debate para acusar a los demás de querer "transar" con el FMI, a lo que Rossi levantó el guante y también le contestó: “Lo vamos a echar de vuelta al Fondo”. Del Caño también apuntó contra Villarruel, argumentando que “no se conoce de qué trabajó, yo también trabajé en laburos informales muchos años de mi vida, con orgullo fui elegido diputado y mis listas están llenas de laburantes, pero no de negacionistas”, diferenció.

Luego de una intervención “antigrieta” de Florencio Randazzo, Rossi volvió a arremeter contra Villarruel: “Su papá es militar. A los sueldos de los militares se los pagamos desde el Estado. Ha vivido toda su vida del Estado Villarruel, porque vivió de su papá, después él pidió su retiro y ahora su mamá tiene la pensión que todos se la pagamos desde el Estado. La casta sos vos”, fulminó Rossi, a lo que la vice de Milei pidió “no hacer personal” el debate y que sea “informado, porque mi papá falleció”.

“Fuiste titular de una AFI de cartón”, acusó Villarruel, a lo que Rossi se defendió: “Por lo menos fui titular de una AFI que no investiga opositores”. Villarruel continuó hablando sobre su padre, el Teniente Coronel Eduardo Villarruel, involucrado en el conocido "Operativo Independencia" de Tucumán en 1975: “En ningún momento se compara a un héroe de Malvinas con un politiquero, como es tu caso”, sostuvo.

Luis Petri intentó calmar el tenso clima diciendo que "los argentinos están esperando mucho más de nosotros que un debate de cuestiones personales", a lo que Rossi lo interrumpió burlándose: "¿Vos decís que están esperando mucho más y querés terminar con el kirchnerismo? No le ganaste a Cornejo, Petri, y querés terminar con nosotros?". Tras ese comentario, se escucharon risas del público y hasta Villarruel lanzó una carcajada.

Villarruel a Rossi: "Vos colocaste a tu hija en el Estado"

Sin embargo, las cuestiones personales continuaron molestando entre Villarruel y Rossi, a lo que la vice de Milei declaró: “A los argentinos no les interesa si mi papá era militar o mis ideas políticas, lo único que les interesa es que ustedes sean responsables de todo lo que han hecho: pusieron de rodillas a este país. Te voy a agradecer que te dediques exclusivamente a hablar de lo que es política y no te metas con mi familia, porque si vamos a hablar de la tuya, vos colocaste a tu hija en el Estado”.

Rossi ya había interrumpido riéndose con indignación preguntándole: “¿Cómo no van a interesar las ideas políticas tuyas? Es increíble”. Cuando Villarruel finalizó su demanda, el vice de Massa marcó un límite: “No me tenés que agradecer ni pedir nada a mí, porque no tengo absolutamente nada que ver con vos, en ningún momento de mi vida”.

Rossi a Villarruel: "Me hacés acordar a Astiz, sos una infiltrada de la democracia"

En un bloque de preguntas cara a cara del debate entre candidatos a vicepresidente, los representantes de La Libertad Avanza y Unión por la Patria continuaron con el tenso clima que caracterizó sus intercambios. Agustín Rossi fue al tema más polémico que define al perfil de Villarruel: su vínculo con genocidas, sus reuniones con Jorge Rafael Videla y Alberto González.

“Cuando me reuní con algunas de las personas que han sido condenadas o imputadas por lesa humanidad, lo hice porque estaba investigando para un libro. También me reuní con montoneros, a los cuales —siendo terroristas y habiendo agredido a las víctimas que represento hace 18 años—, les di la confidencialidad que debía para que ellos me contaran los crímenes que habían cometido en las organizaciones armadas que integraban. Lo que hice es plenamente legal, te permite conocer la historia. Necesito escuchar a sus protagonistas, me caigan bien o no, para conocer lo que pasó”, argumentó Villarruel.

“La verdad es que no te creo nada. Yo creo que vos en el fondo reivindicás la dictadura. Nunca te escuché una crítica a la dictadura, a la tortura, o al robo de bebés”, comenzó Rossi su réplica, a lo que sumó: “¿Sabés a quién me hacés acordar? A Astiz. ¿Viste que Astiz se infiltró en las organizaciones de las Madres? Vos sos una infiltrada de la democracia. Vos no creés en la democracia”, acusó el candidato del oficialismo.

