El candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, anticipó hoy que Emilio Ocampo será el presidente del Banco Central en su gestión, aunque aclaró que el funcionario tendrá como misión cerrar el organismo.

"Emilio Ocampo va a ser el presidente del Banco Central y lo va a cerrar", dijo Milei en una entrevista radial, haciendo referencia a su iniciativa de que el BCRA no debe existir.

A su vez, el líder libertario detalló que Ocampo es quien prepara su plan para dolarizar la economía en caso de ganar las elecciones presidenciales.

Ocampo es profesor de Finanzas e Historia del CEMA e investigador asociado del Center for Strategic and International Studies (CSIS), un think tank de EEUU.

Sobre la situación económica, detalló que si gana habrá que "desarmar las Leliqs y desarmar la base (monetaria), que te puede demandar tres meses y lo que tiene que ver con la base (monetaria) demanda más tiempo, porque tiene que ver con las transacciones que vos haces".

Por otro lado, también confirmó a la persona que comandará el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) en un eventual gobierno suyo y sostuvo que será Daniel Salamone, un médico veterinario especialista en clonación. Al respecto, aseguró que el organismo será una "oficina de ciencia para limpiar lo que ensuciaron los que escriben estupideces".

Por otra parte, la candidata a gobernadora bonaerense de Milei, Carolina Píparo, anunció que Salvador Baratta será su ministro de Seguridad para la provincia.

"Sé lo que es ser víctima de inseguridad. Sé lo doloroso que es que un celular valga más que una vida. Sé lo preocupante de dejar que tus chicos caminen solos por la calle. Sé lo que es vivir con miedo", aseguró la candidata, quien fue víctima de una salidera bancaria en 2010 estando embarazada de ocho meses, episodio que derivó en la muerte de su hijo.

"Salvador Baratta decide con mucha honra formar parte de mi equipo para transformar esta Provincia que duele", afirmó la candidata. Por su parte, al presentarse a sí mismo, Baratta sostuvo: "Fui subjefe de policía, fui herido en servicio, fui el único que logró infiltrarse durante ocho meses en una banda narco. Hoy con toda esa experiencia, me sumo para ser ministro de Seguridad si Carolina Piparo es electa, para juntos devolverle la honra de ser policía y la libertad para vivir tranquilos". "Con nosotros, los que van a tener miedo van a ser los delincuentes", concluyeron.

El reclamo de Milei al Presidente para que suspenda recientes concursos y nombramientos

A su vez, Javier Milei, le reclamó hoy al mandatario Alberto Fernández la "suspensión y revocación" de concursos y nombramientos que se pusieron en marcha recientemente en organismos dependientes del Estado, como el Conicet, el ENRE y el ENACOM.

"Solicito al Presidente que: o se abstenga de desplegar cualquier conducta material; o bien dictar o ejecutar cualquier acto administrativo que pueda condicionar y/o dificultar la gestión de las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional", sostuvo Milei en el escrito, en el que además advirtió que podría recurrir a la Justicia.

El economista libertario reclamó que Fernández evite cualquier "acto que tenga por objeto o efecto comprometer los recursos del Estado Nacional más allá de la fecha en que finaliza su mandato y que adolezcan de los graves vicios que por el presente se describen" en la denuncia presentada.

"Quedan exceptuados de lo requerido en esta presentación aquellos actos que se refieran a recursos indispensables de los que dependa la normal marcha de la administración y la prestación de los servicios esenciales a cargo del Estado", señaló Milei en el escrito.

En ese sentido, hizo hincapié en disposiciones de Fernández que "ignoran deliberadamente el cambio político que habrá de suscitarse a partir del 10 de diciembre próximo" ya que "constituyen desviaciones de poder en tanto no persiguen el interés público que debe primar en toda actuación gubernamental".

"Bajo la apariencia de políticas públicas, constituyen intentos desesperados de manipular al electorado, asegurar la permanencia de sus militantes en puestos públicos a costa del agravamiento del déficit y en detrimento del patrimonio de los ciudadanos e imponer condicionamientos a las autoridades que los sucederán tras las elecciones de octubre", agregó.

El texto detalló acciones como la convocatoria "Ingreso a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico-CIC 2022 para incorporar 180 investigadores a la Carrera del Conicet en la Modalidad Fortalecimiento I+D+i"; el proceso que abrió el ENRE "de Revisión Tarifaria Integral para las empresas de transporte de energía eléctrica bajo jurisdicción nacional" y la resolución 1285/2023 del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que llamó a concurso para la adjudicación de bandas de frecuencias destinadas a la prestación del Servicio de Telecomunicaciones Fiables e Inteligentes (STeFI).

Para Milei, estas disposiciones son "acciones de lesividad, por resultar nulos de nulidad absoluta e insanable todos aquellos actos y procesos de contratación en curso que comprometan los recursos del Estado Nacional más allá del término de su mandato".

"Si luego de esos cuatro años de virtual parálisis de la gestión de gobierno no se iniciaron procedimientos administrativos para cubrir empleos públicos de planta permanente es claro que estos intentos de designación tardía no responden a motivos de exigencias de la gestión ni a mayores eficiencias mediante la incorporación de más trabajadores. El motivo subyacente es totalmente opuesto: colapsar al sector público de militantes ineficientes en puestos superfluos e innecesarios", agregó.

FUENTE: PERFIL