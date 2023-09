Maxi Guidici, el exparticipante de la última edición argentina de Gran Hermano (Telefe), fue internado en el Hospital Ramos Mejía luego de que fuera trasladado por personal del SAME. Según se detalló, todo se habría precipitado desde el momento en que el joven le enviara un mensaje a su madre con las claves y sus contraseñas bancarias.

Temiendo que algo estuviera ocurriendo, se comunicó de inmediato con un amigo de él, Alexis El Conejo Quiroga, también exparticipante de Gran Hermano, quien al llegar a su departamento ubicado en la calle Perón al 1600 (en la Ciudad de Buenos Aires) confirmó las sospechas. Juliana, su reciente expareja ya había dado aviso al SAME y pronto llegaron los médicos para el posterior traslado. En las últimas horas de este viernes, el parte policial sobre el caso detalla que “personal fue desplazado a la 1.25 de la madrugada por un masculino que habría ingerido gran cantidad de pastillas. Arribado se encuentra con ambulancia de SAME quien asiste y deriva al Hospital Ramos Mejia a Maximiliano Jose GUIDICI (EX GRAN HERMANO 2022) con diagnóstico intento de suicidio, pudiendo ser la acción de la ingesta de un blíster de pastillas de clonazepam de 2 miligramos”.

En un escueto comunicado brindado a la producción del programa Mañanísima (Ciudad Magazine), conducido por Carmen Barbieri, Maxi afirmó: “La estoy pasando mal, pero nada fuera de la vida”. Si bien el SAME le confirmó a Teleshow que Maxi “fue evaluado y ya dado de alta” pasado el mediodía, esta mañana cuando aún continuaba en el centro de salud, usó su cuenta de Instagram para realizar un video que que terminó borrando minutos después. “Todavía sigo acá. Son las 9 de la mañana. Desde la 1:30 estoy. Protocolo va, protocolo viene, estamos esperando un mail para que me puedan liberar. Ya me vieron los médicos”, comentó en el video que subió a sus historias.+

Horas antes, su pareja Juliana Díaz había anunciado la separación definitiva a través de un mensaje en sus redes sociales, a solo 19 días de haberse reconciliado con el cordobés. “Hola a todos, solo quería contar que con Maxi ya no somos pareja”, escribió en sus historias de Instagram. Haciendo referencia a los motivos de la ruptura, la participante del Bailando 2023 aclaró: “Entre tantas idas y vueltas no pudimos sostener la relación. Es una separación definitiva, no hay retorno por el bien de nuestra salud”.

Por último, dejó un mensaje para los seguidores: “Pido respeto para que cada uno pueda ser feliz y seguir su camino en paz”. En la noche del jueves, el cordobés estuvo en el estudio del programa de Marcelo Tinelli y se mostró tomando un trago en la barra, en momentos en que la joven se preparaba para bailar en la pista y él acompañaba a la madre de ella.

Incluso, 24 horas antes, sufrió un accidente de tránsito luego de chocar un auto que estaba estacionado. Lo insólito de la cuestión es que las personas que estaban a bordo del otro vehículo se bajaron para pegarle, pero frenaron la acción al reconocer al mediático. Al trascender la noticia, el propio Guidici decidió llevar tranquilidad a sus allegados al compartir un video en su cuenta de Instagram, grabado desde el estudio del Bailando 2023. Mirando a cámara y con vaso en mano, dijo: “Acá, tomándome un fernecito en el Bailando. Quién diría, quién pudiese... Choqué mi auto. Choqué mi auto por apurado por estacionar. Tengo un problemita más por resolver, pero como todo en la vida... A ponerle una sonrisa y a resolver”.

No es el primer episodio que sufre con su automóvil. A principios de agosto y también en las redes sociales, Maxi contó el robo violento que sufrió. “Voy a decir que estamos en esos momentos en que la vida te da la espalda, te mete un par de bifes y te sigue golpeando”, comenzó contando el cordobés en un video que subió a su cuenta de Instagram.

“Pero bueno, le sonreímos a la vida, le tocamos el culo y empezamos a solucionar. Ahora estoy yendo al gimnasio para juntar energía y fuerza porque hoy va a ser un día de solucionar cosas”, agregó a continuación aunque sin dar muchos detalles.

Si usted, o algún familiar o allegado suyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, llamar al (011) 5275-1135 (desde todo el país).

FUENTE: TELESHOW