Guillermo Carnevale: “Queremos erradicar todos los cargos políticos de la Municipalidad”

Guillermo Carnevale, candidato a intendente de Río Gallegos, estuvo en estudios y dialogó con EL MEDIADOR y sostuvo: “Hay que ordenar la Municipalidad, hay muchas personas trabajando, sabemos que hay entre 5 y 8 mil personas trabajando allí. Queremos erradicar todos los cargos políticos, los empleados municipales hay que organizar, hoy día la mayoría cumplen funciones administrativas”.

“No va a haber Secretaria en nuestra gestión, solo intendente, secretarios de Hacienda, General, Desarrollo Humano, Urbano y Ambiental. Y direcciones que serán cubiertas por personal de la municipalidad con gente idónea haciendo concursos”, enfatizó.

Asimismo, expresó: “Soy un vecino del Barrio Bicentenario, lo que sucede en el gobierno actual, es que mucho ruido y pocas nueces. Tenemos un papelito que nos dieron que dice que podemos cercar el terreno y usarlo. Este intendente dice que no tiene nada que ver porque es de otra gestión, el actual intendente se lava las manos. No tenemos ninguna respuesta”.

“Mi calle sigue siendo de tierra, con laguna y pozos, intransitable. Hay muchas luces que están faltando en el alumbrado público, ahora están haciendo una obra en la Laguna Ortiz, todos los árboles están secos, necesitamos árboles de verdad, no plantas de plásticos como pusieron en el centro”, subrayó.

Y profundizó sobre la problemática de los perros sueltos en la ciudad: "He lidiado el tema de los perros, el vecino dice que no es suyo, que lo encontró en la calle y le da de comer y lo cuida, pero no es su perro".

Transporte en Río Gallegos

Además, se refirió al transporte público en la ciudad: "En esta gestión hay algo muy bueno, hace poquito descrubrí que la aplicación te muestra las unidades en tiempo real, eso es una mejora, es extraordinario. Ahora uno puede salir en tiempo justo y tomar el colectivo. Lo que sucede es la frecuencia, las calles están rotas, y dan muchas vueltas, hacen falta líneas directas. Sería incorporar más unidades, quizás más empresas".

En otro tramo, sobre los taxis, comentó: "Nosotros proponemos es ponerle los mismos GPS que tienen los colectivos a los taxis, para que podamos identificar si están trabajando o no, si las licencias las están utilizando. Actualmente los taxis tiene un tacógrafo. Necesitamos evaluar el servicio de taxis, hay mucha gente trabajando haciendo Uber, y habría que trabajar con eso también, habría que legalizarlo sin perjudicar a los taxistas".

Recolección

"Hay varios vicios en la recolección, amontonan en las esquinas, los perros las rompen. Esto no está correcto, hay contenedores en toda la ciudad, pero están llenos durante mucho tiempo. Hay que mejorar la recolección, más unidades, más gente, equipada con las normas de higiene. Tenemos un proyecto de recolección diferenciada que hoy existe, pero hay que profundizarlo. Hay que poner más gente trabajando en eso", completó.