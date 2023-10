Marcelo Gallardo recibió una nueva oferta para dirigir en Europa

Hace casi un año que Marcelo Gallardo terminó una etapa gloriosa como entrenador de River Plate y decidió dejar de dirigir. Tuvo cinco ofertas para volver al ruedo, pero no aceptó por diferentes motivos. Este lunes trascendió que otro club europeo y de tradición copera lo sondeó para poder asumir, aunque por ahora la posibilidad luce lejana y el año 2023 se encamina a terminar sin que el Muñeco vuelva a dirigir. Es que hay un punto de planificación a largo plazo que sería innegociable para el estratega de 47 años.

“Sevilla le ofreció el cargo de entrenador a Marcelo Gallardo, en reemplazo de José Luis Mendilibar. Por ahora, las negociaciones están muy lejos”, escribió en su cuenta de Twitter el periodista especializado en pases, César Luis Merlo. El club andaluz anunció este domingo la desvinculación del entrenador Mendilibar, quien llevó al equipo a ganar su séptima Europa League en la temporada pasada.

Sin embargo, presenta un arranque irregular en el presente ejercicio con dos empates en la Champions League con el 1-1 ante el Lens de local y el 2-2 contra el PSV de visitante; mientras que en La Liga disputó ocho encuentros, de los cuales ganó y empató dos, y perdió cuatro. La igualdad 2-2 de local con el Rayo Vallecano y la 14° posición en la tabla entre 20 equipos (descienden los últimos tres) hizo que la dirigencia decidiera prescindir de sus servicios.

Luego de sus 14 títulos en River Plate, Gallardo se hizo conocido en el ambiente internacional y una vez que cesó en su cargo como DT del conjunto millonario se tomó un largo descanso. Se dedicó a hacer algunos viajes con su familia, pero también se mantuvo cerca de la institución de Núñez, sea por el homenaje que recibió con su estatua o por acercarse el River Camp para ver jugar a su hijo Santino, quien actúa de delantero en la Sexta de la Banda.

Desde que dejó de dirigir Gallardo recibió propuestas europeas como las del Ajax, Leeds, Olympique de Marsella y Olympique de Lyon y una Sudamérica, el Flamengo, para poder reemplazar a un DT argentino, Jorge Sampaoli, que quedó en la cuerda floja luego de la eliminación de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Olimpia, y fue despedido tras perder la final de la Copa de Brasil ante San Pablo. Finalmente, fue Tite, el ex coach de la selección de Brasil, el elegido.

Pero hay un motivo por el que el Muñeco no quiere aceptar por el momento, según le reveló a Infobae una persona cercana al estratega nacido en la localidad bonaerense de Merlo. Esto tiene que ver con que no quiere agarrar un cargo con un proceso ya iniciado. El DT prefiere tomar un plantel con una pretemporada y un libro de pases completo para poder encarar su trabajo.

En sintonía con ello, Gallardo en una entrevista que le brindó al diario estadounidense The New York Times en abril de este año, explicó que “estoy visualizando cuál podría ser el próximo paso en mi carrera. Tiene que relacionarse con un sentimiento. Tenés que encontrar la conexión adecuada, el lugar donde poder transmitir tus ideas. No soy el tipo de persona que simplemente se unirá a cualquier club porque quiera entrenar en Europa. Esa no es mi manera de actuar”.

Se ganó un prestigio en el mundo del fútbol y tampoco apareció esa opción que pueda llegar a seducirlo. A comienzos de año tuvo su última presencia como orientador y fue en el amistoso disputado en Arabia Saudita, cuando en enero dirigió al Riyahd Season, un equipo conformado por las figuras del fútbol árabe que perdió 5-4 ante el París Saint-Germain, que aún tenía a Lionel Messi entre sus filas.

