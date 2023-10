El conductor Julián Weich anunció que se va de Argentina con una "misión" muy particular. "No concibo la vida de otra manera", expresó la figura que acompaña a la actriz Carolina Papaleo en el programa de los fines de semana Vino para vos (El Nueve).

Esperando tomar un avión, Julián Weich grabó un video que compartió en su cuenta de Instagram y explicó las razones por las que decidió irse de Argentina, a pocos días de las Elecciones que definirán quién será el nuevo presidente los próximos 4 años. "Me gusta comunicar cosas positivas que transformen a los otros. Lo que hago público y laboral tiene que tener un impacto social. No me gusta hacer cosas sólo para mi beneficio. No concibo la vida de otra manera", indicó el conductor y animador de larga trayectoria, antes de revelar el destino de su viaje.

"Nunca estoy cansado, no tengo límites. Cuando uno descubre cuál es la misión de su vida, ahí empieza a hacer su vida. Mi misión es ayudar a los que ayudan, a las organizaciones, a los que me preguntan cómo armar una ONG, a los que quieren ayudar y no saben. Me eduqué en una familia muy gaucha, siempre estaban atentos al que tenía un problema o le faltaba algo. Mi papá se crió en un conventillo y mi mamá venía del campo, de la pobreza total. Nunca perdieron eso de poder mirar al que menos tenía y me lo transmitieron. Después, con El agujerito (sin fin) tomé conciencia del poder de los medios y empecé a dar mensajes positivo", agregó.

A qué país viajó Julián Weich

"Me estoy tomando el primer vuelo rumbo a Mozambique. Desde acá (el Aeropuerto Internacional de Ezeiza) nos vamos a San Pablo, de ahí a una ciudad de África y luego sigue el viaje. Les voy a ir contando todo lo que pueda porque es un viaje del cual no conozco nada. Vamos a ir a conocer a Juan Manuel Arias que si bien ya lo conozco vamos a conocer su misión. Y por ahora nada más, besos", reveló, por fin, el conductor de televisión. Horas más tarde también compartió un video en el avión -donde marcó las diferencias de horario entre Argentina y el país africano- y una postal del aterrizaje.

