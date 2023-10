Fuerte crítica de Morales y Lousteau a Bullrich y Macri tras el pacto con Milei: “Están fuera de la coalición”

Gerardo Morales y Martín Lousteau, titulares de la conducción del radicalismo, rechazaron en forma terminante el pacto entre Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Javier Milei, de cara al balotaje del 19 de noviembre, y acusaron a esos dos referentes del PRO de romper Juntos por el Cambio.

Sin ocultar un notable malestar, Morales responsabilizó al ex presidente Macri por la derrota en las elecciones generales, donde el espacio quedó en tercer lugar, muy lejos de ingresar en el balotaje que tendrán a Massa y Milei disputando la presidencia.

El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, ratificó esta tarde que adoptará una posición de neutralidad de cara al último turno electoral para definir al próximo presidente de la Nación. Lo hizo horas después del pronunciamiento de Patricia Bullrich, ex candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, quien respaldará a Milei.

Luego de participar de la elaboración del documento, el actual gobernador de Jujuy dijo que le dio “vergüenza ajena” la conferencia de prensa que brindaron Bullrich y Luis Petri, quien fue su compañero de fórmula, respaldando a Milei, y los separó incluso del resto de la dirigencia del PRO.

“La patria va a estar más en peligro con ella y con Milei”, dijo Morales en referencia a la frase de José de San Martín que utilizó Bullrich para justificar su posición. Esa frase reza que “cuando la patria está en peligro vale todo menos no defenderla”. “No vale todo. Hablan de corrupción de la boca para afuera pero arreglan con Barrionuevo. Es una farsa, Milei es un farsante. Corre riesgo la patria de entrar en la noche más oscura con Milei”, respondió Morales.

Lousteau suscribió. “Dicen ellos (Bullrich y Petri) que fueron a hablar cómo fórmula, mentira, desde el punto de vista legal ya no existen como fórmula, fueron a hablar en nombre de Juntos por el Cambio”, apuntó y los cuestionó severamente por “romper todos los mecanismos de decisión que tenía este frente”.

A lo largo de 20 minutos, Morales y Lousteau acusaron a Macri y a Bullrich de haber roto Juntos por el Cambio unilateralmente. “Hablar de Juntos por la Libertad es aceptar que no están más en Juntos por el Cambio. Lo que yo ví es una candidata desdecirse de todo lo que dijo en la campaña. Ví un acuerdo entre vestidores que no sabemos de qué se trata. Macri ni siquiera se animó a aparecer”, sostuvo Lousteau.

El comunicado de la UCR

La conducción del radicalismo se reunió este miércoles en el edificio histórico de la calle Alsina para definir su posición de cara la definición del próximo 19 de noviembre. Allí, bajo la actual presidencia de Gerardo Morales, el partido determinó expresarse con neutralidad, lo cuál supone libertad de acción para sus votantes.

“El país está viviendo una grave crisis económica, política, moral y social. Con una inflación creciente, niveles de pobreza y corrupción alarmantes, y una incertidumbre que afecta el día a día y la visión de largo plazo de todos los argentinos”, inicia el comunicado difundido minutos después de las 16 horas.

“En ese estado de situación y con el deseo de revertirlo colectivamente fuimos a las urnas. Y la ciudadanía se expresó: la propuesta política de Juntos por el Cambio resultó tercera, quedando afuera del balotaje. Esto merece reflexión y autocritica profunda de todos los partidos de Juntos por el Cambio, así como de sus principales actores políticos”.

"La UCR no apoyará a ninguno de los dos candidatos. Ninguno de los dos garantiza un futuro de progreso para la Argentina. Sergio Massa es tan responsable como Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner del estado del país, de su empobrecimiento, del proceso inflacionario, la corrupción y del deterioro social y económico de Argentina”, apuntan.

Por otro lado, sostienen que “el extremismo demagógico de Javier Milei se encuentra en las antípodas de nuestro pensamiento. Su plataforma política y la violencia que se desprende de sus palabras y gestos, atentando siempre contra la convivencia, no tienen nada que ver con nuestro partido. Jamás podríamos tener nada que ver con su espacio”.

“Tenemos la oportunidad histórica, a 40 años de recuperar la democracia, de terminar con las grietas que peligrosamente parecen multiplicarse y que sólo han servido para rédito personal y político de algunos sectores y actores”, agregan.

Tenemos la responsabilidad de sacar el país adelante, desde el lugar que los argentinos nos han asignado. Y de construir un nuevo radicalismo, que sobre sus valores históricos convoque nuevamente a las mayorías, que represente los intereses nacionales y rescate lo mejor de nuestra tradición institucional. Con banderas y liderazgos renovados que permitan explicitar un camino claro, un proyecto de país para construir un futuro mejor”, finaliza el documento.

Durísima conferencia de prensa

Luego de leer el comunicado completo, Morales empezó contando que “lo sorprendió la actitud de Patricia”.

“Ni siquiera me llamó por teléfono. Es una gran irresponsabilidad lo que hizo, no representa lo que piensan los millones de votantes que apoyaron a Juntos por el Cambio. Yo la voté y no me representa. Yo la escuché y me dio vergüenza ajena. Creo que están afuera de la coalición. Es una falta de respeto hacia el radicalismo, no perdonamos”, afirmó el titular del radicalismo.

Lousteau suscribió las palabras del gobernador de Jujuy. “En mi opinión el PRO abandonó Juntos por el Cambio, yo también la voté. Esto es abandonar el proceso de toma de decisiones de Juntos por el Cambio”, señaló el senador radical.

“Lo de Luis Petri también es sorprendente, pero bueno, acá el tema es quiénes han tomado la decisión. Molesta mucho, se ha roto la usina de toma de decisiones, está quebrada. Este alejamiento de Mauricio y de Patricia ponen en riesgo la continuidad de Juntos por el Cambio, agregó Morales.

Sobre Luis Petri, ex compañero de fórmula de Bullrich quien también expresó su respaldo hacia Milei, Morales dijo que “lo analizaron bastante poco”, en función de su rol “bastante secundario”.

"Antes del domingo pasado al radicalismo le fue muy bien. Gobernamos cinco provincias, 400 municipios. Tenemos grandes dirigentes que van a encabezar la renovación. Acá tenés uno, Martín Lousteau”, señaló Morales, antes de retirarse del Comité Nacional donde la alianza entre el PRO y la UCR que representaba la columna vertebral de Juntos por el Cambio quedó desarticulada.

Fuente: Infobae