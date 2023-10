Los Pumas dieron un gran partido, pero no pudieron contra Inglaterra

Los Pumas fueron derrotados en un partido en el que jugaron de menor a mayor. Comenzaron sin poder hacer pie, pero ganaron solidez con el correr de los minutos. El equipo argentino estuvo más presente en el segundo tiempo, hizo todo lo que estuvo a su alcance. Fue fiel a su estilo, jugando la pelota y con una defensa férrea. Por errores y detalles, el partido quedó en manos del rival. Estar entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo es una gran actuación para la selección nacional.

Marcos Kremer, una de las figuras de los Pumas en el torneo, se mostró dolido por la derrota ante Inglaterra y analizó por qué se dio ese resultado: “Un poco amargas las sensaciones, sé que no jugamos mal durante todo el parido, pero tuvimos momentos flojos. Fue una final, sabíamos que se iba a cerrar en los últimos minutos, se dio para ellos. Si pasaba algo diferente por ahí jugábamos 30 minutos más y ahí le ganábamos. Se perdió, duele, hay que masticar esto y seguir adelante”.

Además, el forward hizo un balance de la Copa del Mundo de los Pumas: El equipo por momentos encontró su rendimiento, pero por momentos no. Creo que nos faltó experiencia y de rematar en los últimos metros. En este momento se me hace difícil hablar de esto, pero estoy seguro que el equipo lo dio todo y que ninguno de mis compañeros se guardó nada. Los 33 dimos todo lo que teníamos. Vamos a tener que seguir aprendiendo, seguir adelante y buscar el próximo Mundial en Australia.

Por último, quien se convirtió en el máximo tackleador en un Mundial con 92 efectuados, contó lo que significa para él representar al país y ser parte de los Pumas: “Para mí esta camiseta es todo, es mi vida. Juego al rugby por esta camiseta. Si no jugara en los Pumas no sé si saldría todas las mañanas a entrenar como entreno y encarar la vida como la encaro. Siempre voy a hacer todo lo posible para dejar esta camiseta lo más arriba posible. Se me vienen muchas emociones, hace unos años soñaba con ponerme la camiseta de los Pumas una vez y ahora siento que no puedo vivir sin ella”.