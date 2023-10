Milei le respondió a Massa tras la advertencia a petroleras: "Decide optar por la vía violenta para forzar la oferta"

El candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, cuestionó la política económica del Gobierno y apuntó contra el postulante de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, a quien acusó de usar la "vía violenta", para hacer frente al faltante de combustibles. El mensaje del economista libertario, desde su cuenta de la red social X (ex Twitter) se da tras la fuerte advertencia del ministro de Economía a las petroleras, de frenar la exportación si no solucionan el conflicto de los últimos días.

Según Milei, Massa optó por la "vía violenta" contra las empresas petroleras para que normalicen la provisión de combustibles en todo el país. Así lo expresó este domingo desde sus redes sociales, por lo que el tema del faltante de nafta y gasoil, se coló en la discusión de la campaña, camino al balotaje del próximo 19 de noviembre.

Elecciones 2023: Milei criticó a Massa tras la advertencia a petroleras por el faltante de combustibles



Desde Twitter, Javier Milei recogió el guante de los dichos del candidato y ministro de Economía, Sergio Massa, quien manifestó este domingo en Tucumán que "si el martes a las 12 no está resuelto el abastecimiento, el miércoles no van a poder sacar un barco de exportación", en un mensaje dirigido a las petroleras.

Los dichos del candidato de UP fueron en una conferencia de prensa cerca del mediodía, tras participar del acto de jura del gobernador tucumano Osvaldo Jaldo. Inmediatamente, Javier Milei, desde sus redes, activó una respuesta a la advertencia del titular del Palacio de Haciendo, haciendo cuestionamientos a la política económica del Gobierno. "Primero controla precios... Luego aparece el desabastecimiento; Después alude a una alta demanda por los éxitos de la política económica; Frente al ridículo decide optar por la vía violenta para forzar la oferta", tuiteó el libertario.

El mensaje cerró con una expresión de promesa, en caso que el candidato de LLA logre acceder a la presidencia, en el balotaje: "MILEI PELIGROSO: Liberará precios y habrá combustibles para todos", disparó el economista en las redes.

Massa se blinda y suma apoyo de Natalia de la Sota y el "Topo" Rodríguez para el balotaje

A través de las redes sociales, ambos alfiles del peronismo federal hablaron sobre el escenario de la segunda vuelta y ratificaron que van a apoyar a Sergio Massa en esa instancia definitopria, frente al libertario Javier Milei.

Desde su cuenta en la red social X (ex Twitter), Natalia de la Sota posteó un mensaje claro y contundente de respaldo a Massa en el balotaje. "Lo dije hace un tiempo y lo sostengo hoy: ante un escenario de balotaje no iba a ser indiferente. Las ideas que propone La Libertad Avanza no me representan. Quiero un Estado que abrace, con justicia social, que apoye a la producción, con salud y educación pública de calidad", expresó este domingo.

Por su parte, en una entrevista junto a la diputada cordobesa, Alejandro "Topo" Rodríguez reiteró que tras las PASO "dijimos que en un balotaje no íbamos a ser ni neutrales ni indiferentes", dado que "no vamos a apoyar el modelo de Bullrich ni el de Milei porque no es lo que necesita esta etapa de la Argentina". Ahora, sostuvo el diputado bonaerense, "queremos que Sergio Massa sea el nuevo presidente de la Argentina y esto se da en una coyuntura en lo que no puede haber tercera posición. Es Massa o es Milei. Y en este contexto no tenemos duda que tiene que ser Sergio Massa, el presidente", enfatizó.

Fuente: ámbito