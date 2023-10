Leonardo Fernández Campbell: “Aún no se ha normalizado la logística del combustible”

El pasado fin de semana los propietarios de las tres estaciones de servicio de la localidad de El Calafate plantearon su preocupación por la falta de combustibles en la localidad.

En este marco, Leonardo Fernández Campbell, propietario de la Estación de Servicio YPF FULL, se refirió a la situación “aún no se ha normalizado la logística del combustible, seguimos con la situación. Un escenario poco claro, como lo mencionamos anteriormente, todo esto va a demandar un tiempo, no sé cuánto porque no tenemos esa información”.

“La energía es un recurso que está muy manejado y controlado desde el punto de vista de los recursos. Todos estos valores de evolución del expendio del combustible, hay tendencias de crecimiento en las demandas de combustibles”, dijo en diálogo con EL MEDIADOR.

Respecto a la situación de los combustibles, expresó: “Es triste porque nosotros estamos frente al cliente que nos demanda servicio y atención, somos un servicio esencial para la comunidad. Tenemos la estación abierta todos los días del año, 24 horas”.

En otra línea, sobre los precios expuso: “Esto responde una cuestión electoral que vivimos en el país, el precio de los combustibles está desactualizado. A nosotros como franquiciado nos compromete en nuestro negocio. Nosotros no fijamos ni alteramos el valor que nos pasa YPF o Axion, o la bandera que sea. Nosotros tomamos el precio que nos dice la petrolera”.

“Me encantaría que esto esté solucionado mañana, porque de esto vivimos. Sabemos cuándo crece el turismo. Hay conocimiento suficiente, no estamos en algo sobrenatural”, indicó.

En otra línea, puntualizó: “Se puede entender la situación a nivel nacional que se ha generado, pero el problema es más grande, porque hasta reponer el stock de combustible a nivel normal, nos lleva no menos de 15 días poder recuperar el stock necesario, que lleva un esfuerzo financiero y económico”.

Por último, contó la situación de la villa turística: “El Calafate tiene tres estaciones, el cupo que vamos teniendo son pequeños, si entra 4 mil litros, depende la demanda, en dos horas ya no lo tenemos más”.

“Para los servicios esenciales guardamos una cuota que tiene que ver con seguridad, salud, bomberos”, cerró.