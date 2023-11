Del 6 al 8 de noviembre se llevará a cabo una nueva edición de Cyber Monday. Se trata de una iniciativa de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), que se realiza desde el 2012, y mediante la cual se ofrecerán descuentos y beneficios en diferentes marcas y productos.

Participarán más de 900 empresas y marcas líderes, que realizarán importantes descuentos en miles de productos y servicios en las categorías Electro y Tecno; Viajes; Muebles, Hogar y Deco; Indumentaria y Calzado; Deportes y Fitness; Supermercado; Salud y Belleza; Motos y autos; Bebés y Niños; Varios; y Servicios para todas aquellas personas que realicen sus compras en forma online.

Beneficios de bancos para el Cyber Monday: uno por uno

Banco Galicia

Habrá 20% de ahorro en compras online en Farmacity, Get the Look, Simplicity y The Food Market. El beneficio estará disponible durante los tres días del Cyber Monday.

Este descuento tendrá un tope de $3.000 por cliente durante la vigencia de la promoción. Se corresponde con pagos realizados con todas las tarjetas y permite hasta 3 cuotas sin interés.

En Almundo se ofrecerán ofertas exclusivas dentro del sitio galicia.almundo.com.ar.

En la tienda online de Galicia habrá productos seleccionados que se podrán pagar en hasta 12 cuotas sin interés con Mastercard, hasta 9 cuotas sin interés con Visa y Amex. Esto estará vigente del 6 al 12 de noviembre.

Banco BBVA

Este banco brindará un descuento de 20% en Despegar. Incluirá vuelos y paquetes para Bariloche, Iguazú y Mendoza.

En Dexter se ofrecerá un reintegro del 10%, con tope de $10.000 por usuario por vigencia, 20% de reintegro con tope de $2000 por banco en tiendas que cobren con MODO, 10% de reintegro adicional con tope de $1000 por banco en tiendas oficiales Cyber Monday.

En Prestigio, el descuento será del 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Gamma Herramientas brindará hasta 30% de reintegro y 6 cuotas. 20% de reintegro y hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito BBVA y un 10% de reintegro adicional pagando con QR MODO, con tope de reintegro $5.000 por compra.

En Shop BBVA se ofrecerá un 40% de reintegro, tope $5.000 por cuenta por vigencia. En Farmacity habrá 20% de reintegro exclusivo con MODO, tope de reintegro $3.000 por usuario por vigencia.

Banco Hipotecario

Desde el 6 hasta el 10 de noviembre. En Frávega se ofrecerá 30% de descuento con tope de $10.000, en 4 cuotas sin interés en productos seleccionados. Este beneficio se podrá utilizar en tiendas físicas y de manera online.

En Megatone habrá 30% de descuento con tope de $10.000, 4 cuotas sin interés en productos seleccionados. También se podrá utilizar de manera online o en las tiendas físicas.

En la web de Whirlpool se podrá comprar en 6 cuotas sin interés en productos seleccionados.

Por otra parte, del 6 al 8 de noviembre, Musimundo brindará 30% de descuento con tope de $10.000 y con la posibilidad de pagar en 4 cuotas sin interés en productos seleccionados, en tiendas físicas y online.

En tanto, toda la semana, en Easy y Sodimac -excluyendo Patio constructor- 3 cuotas sin interés.

Banco ICBC

En el marco del Cyber Monday 2023, ICBC Argentina apuesta por su plataforma de e-commerce, ICBC Mall. Este banco participará los días 6, 7 y 8 de noviembre con beneficios de hasta 70% de ahorro y 12 cuotas sin interés pagando con Visa o Master en todas las categorías del sitio, como pequeños electrodomésticos, audio y video, smartphones, bazar, informática, gaming y más.

A su vez, los días mencionados, las Gift Cards gozarán de un 50% de descuento y 12 cuotas sin interés con Visa o Master Card.

Banco Nación

Durante los 3 días del Cyber Monday, el Banco Nación ofrecerá que se paguen en 12 cuotas sin interés todos los productos de la Tienda BNA. Además, habrá una promoción adicional de MODO, de un 30% de descuento.

Banco Columbia

Se ofrecerá la posibilidad de pagar en hasta 12 cuotas sin interés en la Tienda Columbia, del 6 al 19 de noviembre.

Del 6 al 12 de noviembre inclusive, en Aerolíneas Argentinas se ofrecerán 6 cuotas sin interés para volar por Argentina del 1 de marzo hasta el 21 del mismo mes; y del 5 de abril hasta el 30 de junio.

En Macowens y Devre, del 6 al 11 de noviembre, se brindará 30% ahorro (tope $8000) y la facilidad de pagar en hasta 3 cuotas sin interés.

Banco Comafi

Este banco ofrecerá 12 cuotas sin interés en Tienda Comafi en electro, tecno y hogar. Algunos productos destacados son smart TVs Philips e Hitachi, parlantes bluetooth, notebooks y Playstation PS5. También, Thermomix, heladeras y aires acondicionados.

Banco Credicoop

Del 6 al 12 de noviembre, el Banco Credicoop brindará un 30% de descuento en tiendas virtuales que cobren con Modo.

Además, con tarjetas Credicoop habrá 10% de ahorro adicional en tiendas oficiales Cyber Monday, con tope de reintegro.

Banco Ciudad

El Banco Ciudad ofrecerá financiación de 6 cuotas para compras realizadas en productos de su Tienda Ciudad.

Además, como extensión del Cyber Monday, del 13 al 19 de noviembre habrá 30% de descuento en un pago a través de MODO con un tope por compra de $10 mil, en locales con e-commerce como Farmacity, Simplicity y The Food Store.

Descuentos de billeteras virtuales para el Cyber Monday

Modo

Esta billetera se suma al Cyber Monday con beneficios que estarán disponibles toda la semana, del 6 al 12 de noviembre. Los usuarios que eligen MODO podrán aprovechar un 20% de reintegro en distintos rubros, en tiendas online.

Además permitirá acceder a un 10% de ahorro adicional en los comercios que estén adheridos a CACE. Esto aplica para marcas como Farmacity, Puppis, Simmons, Selú, entre otras.

Ualá

En relación al turismo, esta billetera virtual se ofrecerá 20% en Plataforma 10. En Booking se brindará 5% de reintegro acumulable con otras promociones.

También habrá beneficios en electrodomésticos: en Macstation habrá 20% de descuento sin tope de reintegro; 15% de descuento en teléfonos celulares Serie A en Samsung, sin tope de reintegro; y 10% de descuento, sin tope de reintegro, utilizando el código "UALICIDAD" en Smartlife.

En cuanto a perfumería, el 6 de noviembre, se ofrecerá 30% de descuento con tope de $2.000 en la web de Farmacity. Durante el mismo día, en la web de Get the look habrá 30% de descuento, con el mismo tope. El mismo beneficio que se brindará en Simplicity.

Esta billetera virtual también ofrecerá descuentos en indumentaria: 15% de descuento con tope de $2.000 en la web de Dexter, en la de Moov y en la de Stockcenter.

También se ofrecerá 20% de descuento en Coderhouse, adicional a los descuentos propios, utilizando el código "GRACIASUALA".

Naranja X

En las compras con tarjeta de crédito Naranja X, se brindarán promociones y descuentos en las mejores marcas para los clientes. Entre ellos, 10% de descuento (tope $4000) en Farmacias y Perfumerías, del 6 al 8 de noviembre.

También habrá 6 cuotas sin interés en artículos de hogar y 3 cuotas sin interés en Plan Z. Además, se ofrecerá 10% de descuento, sin tope de reintegro, con 5 cuotas sin interés en Dexter, Moove y Stock Center.

En cuanto a viajes aéreos, se otorgarán 6 cuotas sin interés en Aerolíneas Argentinas. También habrá 12 cuotas sin interés en Viajes Naranja X, en hoteles, paquetes y actividades por Argentina.

Las promociones estarán vigentes del 6 al 12 de noviembre.

FUENTE: Ambito.