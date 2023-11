Desde 2004, en la Argentina, el 9 de noviembre es el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. Esta fecha fue establecida mediante la Ley N.° 25.936 en conmemoración de la primera transfusión de sangre realizada en la Argentina. La misma se realizó el 9 de noviembre de 1914, por el doctor Luis Agote y esta efeméride tiene el objetivo de ser una jornada de reflexión sobre la donación de sangre, así como el aporte científico.





En este marco, Claudio Silva, el Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio, dialogó con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, sobre la jornada de donación de sangre. “El centro Regional de Hemoterapia de Río Gallegos celebran el día nacional del donante voluntario, esto es una campaña que se llama donar sangre salva vidas, el sindicato se involucró en esta campaña, poniendo un granito de arena que es una actividad importante”.

“Es importante contar con este banco de sangre, por eso se hace año a año esta campaña. La actividad será en Zapiola 83 en las oficinas del Sindicato el jueves 9 de noviembre de 8 a 12”, expresó.

Respecto a los requisitos: “Se someterán a un test por profesionales y en función de ello se verá si están en condiciones de donar o no”.

Será el jueves 9 de noviembre para anotarse deben comunicarse 2966347959 se hará el 9 de noviembre de 8 a 12 horas.

Según informa el Ministerio de Salud de la Nación, los requisitos básicos para poder donar sangre en la Argentina son:



Tener entre 18 y 65 años de edad.

Pesar más de 50 kilos.

Tener buen estado de salud.

Es conveniente desayunar antes de donar.

Concurrir con DNI



Impedimentos para la donación

Temporarios: Embarazo, parto, operación reciente, haber tenido síntomas de COVID en los últimos 10 días.

Tatuajes y perforaciones realizados en el último año.

Relaciones sexuales ocasionales o de riesgo en el último año.

Definitivos: Tener enfermedades cardíacas, pulmonares, renales, tuberculosis, anemia, hemofilia, úlcera activa, cáncer, trastornos de la coagulación, etc.

Haber tenido antecedentes de hepatitis C o B, chagas, accidente cerebrovascular, etc.

Ser usuario de drogas.

Ser portador del virus VIH.