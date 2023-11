En estudios estuvo Cristina Aranda, electa Presidente de la Comisión Directiva de la Cámara de Comercio de Río Gallegos junto a los Vicepresidentes primera y segundo, Micaela Cruces y Jonathan Van Thienen.

Por su parte, Aranda, en diálogo con EL MEDIADOR: “La problemática que existe nos atraviesa a todos, para el comerciante es mucho más difícil. Tengo mi negocio hace 38 años, hemos atravesado muchas crisis y sabemos cómo hacerlo. Es fundamental poder mantener una relación activa con la Municipalidad, con Provincia”.

Por su parte, Jonathan expresó: “El acompañamiento del Estado queda obsoleto porque te encontras con un Ministerio de Trabajo a nivel nacional con planes para reactivar la actividad laboral, pero si no hay un horizonte más claro de para dónde va el país, es difícil que la gente confíe”.

“Hace poco el ministro de Economía, Massa, largó un plan de créditos para monotributistas, y sacaban créditos para comprar dólar blue. Eso no reactiva la economía, si no tenemos una política de Estado macroeconómica, es difícil que el asalariado confié en el país, y eso repercute en el comerciante”, expresó.

Prosiguió: “La mejor política que puede generar el Estado hoy es recuperar el poder adquisitivo de la gente, sin eso el consumo no se va a recuperar. La gente no llega a fin de mes, no voy a sacar un crédito en un banco, aunque la tasa sea subsidiada”.

“Un bono es para cubrir un bache o para saldar una deuda, nunca va a ser algo a largo plazo, la gente no puede proyectar. Entonces cualquier beneficio no es para activar el consumo”, precisó Micaela Cruces.

Por su parte, Aranda manifestó: “Todo lo que genere movimiento es bueno para la ciudad, toda inauguración es buena. Tiene que haber un equilibrio con el comercio, porque en definitiva el que paga impuestos es el comerciante. Los impuestos son tremendos, ahora se espera la nueva tarifa y hay que evaluar que no sea un porcentaje tan inflado”.

Consultados por los impuestos que pagan los comerciantes, Van Thienen analizó: “Tenemos impuestos provinciales, nacionales, del municipio, más los bancarios. Los mantenimientos de cuenta, depende el rubro, el gastronómico tiene todo lo que es bromatología, inspección, habilitaciones comerciales, de propiedad, alumbrado público. Bienes personales, ganancias, tenes un sinfín de carga impositiva. Se hace pesado cuando los niveles de venta son tan bajos como hoy. En unidad de venta estamos vendiendo cada vez menos”.

"Hay que armar un predio ferial en Río Gallegos para nuclear a todos los vendedores ambulantes. Porque tenemos comerciantes que tienen sus impuestos al día y se te pone una persona en la vereda vendiendo quizás el mismo producto, y no hay igualdad de condiciones ahí. Esto hay que controlarlo", afirmó Van Thienen y agregó "como los carros de comida, hay un predio que nuclea a todos los carros de comida y es más fácil para ir a controlarlo. Es cuestión de organizarlo y que no haya una competencia desleal".

"Este va a ser el desafío, tratar de articular de la mejor manera posible para lograr un acuerdo justo, pedirle a la Municipalidad que no sea competencia del privado", cerró.