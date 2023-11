Rubén Rada dará un show en el Luna Park para celebrar sus 80 años

El artista uruguayo Rubén Rada, uno de los íconos del candombe beat del otro lado del Río de la Plata, anunció este martes que pasará por Buenos Aires para celebrar sus 80 años con un show en el estadio Luna Park el 10 de mayo del año próximo, en el que recorrerá los repertorios de su carrera musical con las bandas El Kinto, Totem y Opa y como solista.

Rada, que viene de agotar cuatro fechas con esta propuesta en el Auditorio Sodre de Montevideo, volverá a la Argentina en compañía de Gustavo Montemurro, Nacho Mateu, Nelson Cedrés, Lobo Núñez y Noe Núñez, así como de sus hijos, los también músicos Julieta, Lucila y Matías.

Con ese ensamble, el oriundo de Montevideo repasará las canciones de El Kinto, el grupo que formó con Eduardo Mateo a mediados de la década del 60 y que los consolidó como pioneros en la particular fusión entre candombe y rock; así como de Tótem, otra de las bandas fundamentales en ese camino.

En esa línea, no quedará afuera del show el recuerdo de Opa, la banda de candombe jazz fundada por Ringo Thielmann junto a los hermanos Hugo y Osvaldo Fattoruso, y en la que participó para la grabación de su segundo trabajo de estudio, "Magic Time", producido en los Estados Unidos.

Por último, la presentación se dedicará a la etapa solista de Rada a partir de los 80, época en la que se radicó en Argentina y luego en México, con las canciones más populares que lo convirtieron en una figura ineludible de la música rioplatense, como "Montevideo", "Mind Projects" y "Malísimo".

"Después de haber grabado tantos discos, me puse a pensar en los orígenes de la música del Uruguay y me dije, ¿por qué no hago un concierto que una a estos grupos tan maravillosos donde tuve el honor de participar? Me puse a buscar canciones de cada uno y, mientras escribía, me iba emocionando cada vez más", dijo Rada en declaraciones a la prensa sobre el show con el que festeja sus 80.

Las entradas anticipadas para el show ya pueden adquirirse en la boletería del Luna Park (Av. Madero 420) o a través del sitio web de Ticketportal.