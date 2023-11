José Llugdar: “Estamos trabajando para que gane Massa”

José Llugdar, presidente electo del Partido Justicialista en Zona Norte, estuvo en diálogo con el programa EL MEDIADOR respecto al triunfo de las elecciones y la llegada de Agustín Rossi a Caleta Olivia antes del balotaje.

“Todos sabemos lo que significa la democracia dentro de estas instituciones, así que rescato la tranquilidad y, sobre todas las cosas, la gran concurrencia de la gente que acompañó este proceso eleccionario”, dijo.

Además, resaltó que “si uno hace un análisis de las últimas elecciones, hace mucho tiempo que no concurría esta gran cantidad de gente”.

Según dijo, lo más probable es que asuma al cargo en estos días, pero todavía no lo definió con el presidente saliente. Cuando empiece su gestión empezará a trabajar con “organizarnos en la parte edilicia y en la parte administrativa, porque para nosotros es fundamental tener la casa en orden”, comentó.

Por otro lado, explicó que habló con quien fue su contrincante en las elecciones y que ambos coinciden en que “lo importante para nosotros son las elecciones del domingo”. En este sentido, habló de la visita del candidato a vicepresidente Agustín Rossi a Caleta Olivia. “Ellos tenían una visita programada en Comodoro Rivadavia, nosotros lo hemos acompañado ahí en toda la jornada”, manifestó.

En esta visita, el mensaje de Rossi “fue claro y nos pidió a la militancia que reflexionemos, que el 50% de los argentinos tuvo la posibilidad de ver lo que pasó el domingo último en el debate, en el cual participó nuestro candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y Javier Milei. Entonces, no necesitamos aclarar, uno se da cuenta de que tenemos un candidato que está capacitado, tiene conocimiento y está diciendo por dónde va a atacar la economía, cómo va a hacer para generar puestos de trabajo, cómo va a hacer para que no nos eliminen, sobre todas las cosas, la educación ni la salud”.

Al ser consultado sobre la derrota del peronismo en Santa Cruz, sostuvo que “la verdad que como peronista afiliado, de ninguna manera se le puede echar la culpa a nadie. Pasó lo que pasó y nos tenemos que hacer cargo. Uno no puede llegar a un proceso eleccionario con un conflicto con los docentes. Y no le estoy echando la culpa a nadie, pero lo que digo es que para bien o para mal, ese conflicto hay que resolverlo antes de las elecciones. Hay cosas que no se pueden dejar libradas al azar”.

Por otro último, habló del balotaje y expresó que “estamos trabajando para que gane Massa, en esta cuestión no tenemos duda”.