Karina Milei se reunió con Julio Vitobello en la Casa Rosada para ordenar la transición

La hermana del presidente electo, Karina Milei, se reunió este viernes con el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, en la Casa Rosada para coordinar la transición de gobierno. Según detallaron desde el entorno de La Libertad Avanza se trató de un encuentro que se desarrolló en “un clima cordial”, el cual comenzó cerca de las 16 horas y se extendió hasta las 18.

“El Jefe”, como el propio Milei llama a su hermana, ocupa un lugar central dentro del armado político libertario, pero hasta ahora no fue confirmada en ningún cargo específico dentro del Poder Ejecutivo. En este sentido, el encuentro con Vitobello podría indicar que Karina finalmente será la próxima secretaria general de la Presidencia, un rol reservado para personas de máxima confianza del jefe de Estado.

Según revelaron fuentes de La Libertad Avanza, Karina Milei y Vitobello “estuvieron hablando del traspaso”, aunque no aclararon si conversaron sobre el gobierno en general o específicamente sobre las tareas de la cartera. No obstante, aseguraron que fue un paso más en el proceso de transición y que se acordó continuar en la coordinación de los cambios de las nuevas autoridades.

Formalmente, la Secretaría General es un organismo encargado asistir al Presidente en el diseño de políticas públicas, la elaboración de mensajes, discursos y declaraciones, las tareas de ceremonial y protocolo presidencial y las relaciones con la sociedad civil.

Durante los últimos días, importantes referentes de La Libertad Avanza mantuvieron encuentros con funcionarios de la gestión saliente para coordinar la transición.

El primero fue Milei, que visitó a Alberto Fernández en el Quinta de Olivos el viernes pasado. El encuentro, que duró más de dos horas, transcurrió en un clima “respetuoso e institucional”. “Se hizo un repaso de los temas de Estado. No hubo ningún pedido de ningún tema. Se hizo un repaso de la agenda internacional y se acordó dar inicio a los equipos de transición con enlaces en todas las áreas”, señalaron fuentes del Gobierno.

La vicepresidenta electa Victoria Villarruel hizo lo propio este martes cuando fue recibida por Cristina Kirchner en su despacho del Senado. De acuerdo a lo que trascendió, en la reunión entre ambas dirigentes se coordinó la organización de la Asamblea Legislativa del 10 de diciembre y se repasaron los principales hechos de la gestión. Asimismo, se realizó un detalle sobre los avances y mejoras edilicias que se llevaron adelante en los últimos años y hablaron de los recursos humanos del Senado de la Nación

“Fue una reunión cordial donde hablamos de la transición. Ella y la persona que ha designado para la transición y para trabajar con nuestro equipo nos ha explicado el funcionamiento del senado y los próximos pasos a seguir. Ha sido dentro de lo democrático, de lo cordial, del esfuerzo de ambas partes, por tratar de llevar adelante una transición que sea en beneficio del pueblo argentino”, dijo Villarruel al retirarse, cuando habló con los medios acerca de la jornada.

Este viernes, en medio de las negociaciones por la conformación del Gabinete, el futuro ministro del Interior de Javier Milei, Guillermo Francos, mantuvo un encuentro con Axel Kicillof, el gobernador bonaerense que logró la reelección por el peronismo. Según pudo saber Infobae, se trató de una reunión para iniciar el vínculo institucional.

“Fue una reunión buena, amena”, en la sede porteña del Banco Provincia, según detallaron, y el dirigente libertario recibió información que le otorgó Kicillof sobre la situación de la provincia de Buenos Aires y lo que se necesita.

Las últimas 24 horas fueron frenéticas en el espacio de Javier Milei y alteraron el armado de su próximo gobierno. En el Hotel Libertador, donde se encuentra alojado desde el día después de las elecciones generales, el próximo mandatario tuvo que resolver los problemas que le fueron apareciendo por diferencias con varios dirigentes cercanos y decidió suspender el viaje a los Estados Unidos que tenía previsto para este viernes.

El primer temblor se dio luego de la conversación privada que al mediodía tuvo Posse en el hotel Four Seasons con Luis “Toto” Caputo, el ex secretario de Finanzas durante la gestión de Mauricio Macri, de la cual no trascendió su contenido.

Una vez conocida esta noticia, sorpresivamente, se supo que Emilio Ocampo, la persona que ideo el plan de dolarización que tenía pensado aplicar Milei, finalmente no va a ser el director del Banco Central de la República Argentina (BCRA), como había anunciado el propio líder de La Libertad Avanza antes de los comicios.

Tan solo unos minutos más tarde, de manera aún más imprevista, la ex candidata del espacio a gobernadora en la provincia de Buenos Aires, Carolina Píparo, quien acompañó al entonces candidato en la mayoría de sus actos durante la campaña, fue desligada de la responsabilidad que iba a tener como titular de la ANSeS.

Esta medida fue tan repentina que, incluso, la actual diputada ya había anticipado que el próximo lunes iba a iniciar el proceso de transición con las autoridades salientes del organismo, que conduce Fernanda Raverta. Finalmente, por la tarde y con el mundo libertario ya bastante convulsionado, se sumó al próximo Gabinete una importante referente del PRO y aliada de Milei en el tramo final de la campaña: Patricia Bullrich, que volverá al Ministerio de Seguridad.

En este sentido, Fernando Cerimedo, integrante del círculo íntimo del economista, emitió un mensaje en medio de los rumores sobre posibles designaciones: “Una vez más, es importante remarcar que cualquier nombramiento o anuncio oficial SOLO lo hará el propio Presidente Electo Javier Milei o, en su defecto, los comunicados de la OPEA”, remarcó.

Fuente: Infobae