Mónica Gutiérrez: "Nos preocupa que haya recortes y que no haya presupuesto"

El Gabinete Municipal de Río Gallegos, encabezado por Diego Robles, mantuvo este jueves un encuentro donde se analizaron los anuncios del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y expresaron la preocupación por el ajuste y la complicada situación económica nacional que se viene.

Al respecto, Mónica Gutiérrez, la Secretaria de Desarrollo Comunitario de Río Gallegos, dialogó con EL MEDIADOR y brindó detalles de la reunión: “Nos tiene bastante preocupados, sobre todo cómo se viene presentando en el ámbito nacional, con las últimas medidas anunciadas que no deja der ser una preocupación que se vulneran derechos adquiridos. Nosotros tratamos de buscar el consenso para ver cómo vamos a sobrellevar la situación de los recortes y el trabajo que viene”.

“Nos tiene preocupados que haya recortes, que no haya presupuesto, en la reunión de ayer se habló del contexto nacional, las prioridades de la Municipalidad y cómo vamos a avanzar de ahora en más”, dijo.

Luego, se refirió a las expectativas de cara a los anuncios de Claudio Vidal: “Si bien no hemos recibido comunicación oficial del gobernador entrante, no sabemos qué va a pasar con el aguinaldo y sueldos, no sabemos la visión del gobernador respecto a la provincia. No hay comunicaciones oficiales de las medidas que va a tomar, estamos a la espera de los anuncios”.

“Asistimos a los merenderos y vecinos que no tiene trabajo o tiene planes, son asistidos. Creemos que se va a acrecentar notablemente. Estamos trabajando en esa planificación”, dijo y finalizó: “No vamos a hacer recortes en las castraciones y el control animal”.