Claudio Vidal anunció medidas económicas y fecha de pago de aguinaldos

En la jornada de este viernes, el gobernador Claudio Vidal, llevó adelante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno de Santa Cruz.

Allí, expuso: “Como sabrán no son días fáciles, son días de mucho trabajo y de organización más que nada, hemos asumido con mucho entusiasmo y ganas y entendiendo que es un desafío y más aún teniendo en cuenta que el estado realmente hoy se encuentra en una situación difícil, de mucha desorganización y falta de fondos para el buen funcionamiento”.

De igual manera, indicó: “Yo creo que, con trabajo, con esfuerzo y dedicación, vamos a poder salir adelante. Entiendo que no es una tarea fácil, pero tampoco es imposible. Estamos dejando todo nuestro esfuerzo, arrancamos desde muy temprano como nunca antes se vio porque estamos comprometidos con levantar nuestra provincia y generar algo distinto teniendo en cuenta la enorme desorganización que hay en el estado, es lamentable porque tendría que ser al revés”.

Y agregó: “Después de tantos años de las mismas políticas, la cosa debería funcionar mucho mejor, más ágil, tendríamos que tener más acceso a la información, los ministerios deberían compartirlo con el gobernador y el vice. No me quejo, me hago cargo y tomé esta decisión de participar de política y cambiar las cosas y hacerlo por el beneficio de la gente”.

En este marco, manifestó: “Como hemos comentado, la situación estructural es compleja, deudas millonarias en todo lo que es la salud pública, complicada la educación, al parecer hay sectores que no entienden que no están más, que se terminó la fiesta. Estamos esperando las renuncias de varios cargos políticos y entendiendo la urgencia de poder afrontar los gastos que genera el pago de aguinaldo y salarios, de acá para adelante hemos tomado unas medidas de poco agrado para los que están acostumbrados a vivir de la política”.

Seguidamente, aseguró: “Esto va a traer un poco de ruido y va a molestar algunos actores, pero no tenemos otra opción y en algunos casos corresponde ya que los que estamos en política y tenemos esta enorme responsabilidad de poner de pie la provincia tenemos que hacer un esfuerzo”.

Respecto a las decisiones, explicó: “Hemos tomado la decisión con todo el gabinete de eliminar la totalidad de los viáticos al sector político, a funcionarios, a cargos ya que hay un desmanejo de los fondos en muchos sectores, reducir la pauta publicitaria al 50% y lo hago en beneficio de mi pueblo, vamos a eliminar las unidades retributivas de funcionarios y cargos políticos, lamentablemente durante estos años han utilizado parte de las unidades retributivas para pagar la limpieza de sus hogares, niñeras, jardineros, cosa que no corresponde” y sumó: “Hemos tomado la decisión de llevar adelante la venta y remate del 80% del parque automotor para la construcción de nuevas escuelas. Entendiendo que si hay un reclamo es la recuperación de la educación pública”.

“La política no tiene que seguir dependiendo o disfrutando de los lujos que da el estado y es una decisión tomada con todo mi gabinete y espero que los que estén a cargo de los entes lo entiendan de la mejor manera, además vamos a rematar o vender la residencia de la localidad de El Calafate, hay un sector político que seguramente no le va a gustar, esto es del estado y el dinero que logremos obtener por la residencia también va a ser destinado para la construcción de establecimientos públicos educativos”.

Por último, hizo referencia a las líneas telefónicas y a los fondos del CFI: “Vamos a eliminar 1480 líneas celulares que algunas están distribuidas en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé, no se vive más del Estado y nosotros siempre criticamos la mala utilización de los fondos CFI y la utilización de estos fondos para utilización de fiestas por localidad no existen más y vamos a solicitar, a través de un decreto, una auditoría general de la totalidad del estado”.

Tras ser consultado por los aguinaldos, adelantó: “Vamos a estar cancelando el día 18 a los pasivos y el 22 al mediodía a los activos y nos toca juntar el dinero para pagar la deuda pública y cancelar en enero los salarios”.

FUENTE: TIempo Sur.